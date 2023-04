Il giovane designer che accende la luce utilizzando il fuoco  

Un altro mondo è possibile e, per iniziare, può bastare accendere una lampada. Non una qualunque, bensì quella che un giovane creativo cagliaritano ha ideato per la tesi all’Istituto europeo di design. Per accenderla non serve l’elettricità, ma il fuoco: quello, nello specifico, prodotto da un combustibile sostenibile come il bioetanolo (ricavato dalla fermentazione della canna da zucchero, ma anche da un’altra origine vegetale) che bruciando alimenta una batteria senza produrre sostanze dannose. Progetto illuminato (in tutti i sensi) che Gabriele Onnis ha trasformato nel prototipo “Phos” (uno dei termini usati, in greco, per indicare la luce) ora esposto all’Adi museum (associazione per il design industriale) di Milano, il “tempio” del design made in Italy che lo ospiterà fino al prossimo 10 settembre. Una lanterna a mano, dalla foggia moderna e assai gradevole e, particolare non da poco, del tutto utile e ecosostenibile.

L’origine

Aspetti che stanno particolarmente a cuore al designer trentenne, da tempo abituato a creare nuovi oggetti utilizzando rifiuti. Maturità classica in tasca, dopo aver interrotto gli studi in Ingegneria («ma non rinnego l’esperienza quell’esperienza universitaria che, comunque, mi è stata utilissima») si è fermato a riflettere sulla strada che avrebbe voluto percorrere. «È da lì che ho cominciato a realizzare lampade, essendo appassionato della luce, utilizzando materiali e oggetti inutilizzati: vetro e legno, principalmente. Non ricordo quante lampade ho fatto, non ne ho più neanche una perché le ho regalate tutte». Una passione all’insegna del riuso che, pian piano, è diventata qualcosa di più serio. «Mi sono reso conto che la strada del design e della sostenibilità fosse quella giusta, e per questo non potevo fermarmi alle conoscenze che avevo ma avevo la necessità di formarmi e fare studi specifici». Da lì l’avvio della percorso allo “Ied” di Cagliari, dove ha completato il percorso nel 2021. «Phos è nata come esperimento durante la preparazione della tesi. È nata quasi per caso: stavo facendo una ricerca e ho visto un progetto di una lampadina che si accendeva col fuoco. Così mi sono chiesto se il principio potesse essere applicato a una lampada, così è iniziato il lavoro. La mia speranza è offrire qualcosa che dia un contributo a concepire la realtà in modo diverso: ecosostenibile, appunto».

Il progetto

Magari “Phos” potrà arrivare anche nelle case. Certo è che l’idea di Gabriele (selezionato tra oltre trecento candidature di progetti presentate all’Adi da tutta Italia e affiancato dall’azienda “Veil energy” di Blozano) ha conquistato tutti: non è retorica e basti, a dimostrarlo, il fatto che la sua lampada green è tra i migliori progetti dei giovani talenti italiani nel campo del design. Questo è, appunto, la mostra “Italy: a new collective landscape”, curata da Angela Rui con Elisabetta Donati de Conti e Matilde Losi, accanto alla collezione permanente del Premio “Compasso d’oro”, che raccoglie i pezzi dei migliori progetti dal 1954 fino a oggi.