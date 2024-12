Il giovane cavaliere ha saltato l’ostacolo 

Il podio è rimasto lì, a un passo. Luciano Serra, 15 anni, di Girasole non dimenticherà mai la prima gara di equitazione. Lo scorso fine settimana il giovane cavaliere si è cimentato nella competizione organizzata al centro ippico Ala Birdi di Oristano, gareggiando in sella ad Athena, un esemplare femmina di 16 anni di proprietà di un amico. I suoi due cavalli, Radiosa e Vienna, li custodisce nel maneggio di Bruno Serra, alla periferia sud di Tortolì. Qui, ogni giorno, il giovane studente, iscritto al primo anno dell’Istituto tecnico industriale di Tortolì, si allena agli ordini degli istruttori Bruno Serra e Tina Piroddi. Luciano Serra, papà di Bari Sardo e mamma di Girasole, coltiva la passione per i cavalli sin da quando era piccolo. Tutto era iniziato per gioco, dopo che i genitori lo avevano fatto salire sulla sella per mettersi in posa. Dovevano fare una semplice foto, ma quel contatto con il cavallo e il mondo equestre devono averlo stregato talmente tanto che con il passare del tempo sono diventati la sua grande passione. In attesa dei piazzamenti che contano, il giovane cavaliere si gode il momento e intensifica l’allenamento in vista di una competizione internazionale che si terrà a fine dicembre sempre al centro ippico che lo ha tenuto a battesimo. (ro. se.)

