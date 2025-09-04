Il giorno magico degli Scalzi 

I piedi doloranti, avvolti dalla polvere e tagliati dalle pietre del Sinis, che corrono senza sosta spinti dalla devozione: è il battito della comunità. Quella fatica che quasi per magia diventa sollievo, così raccontano i protagonisti vestiti di bianco. Un unico cuore, un’unica fede. Perché San Salvatore, in tutti quei chilometri sotto il primo sole della giornata unisce tutti. Domani è il grande giorno, San Salvatore verrà trasportato di corsa da 900 corridori dalla pieve di Santa Maria al villaggio di San Salvatore.

L’attesa

Quel momento che i cabraresi aspettano tutto l'anno è arrivato: la Corsa degli scalzi, tra le strade sterrate nei campi del Sinis. Tutto inizia all’alba, quando il paese si colorerà di bianco: tutti uguali, indossato il saio, si ritrovano davanti al Santo per affidarsi alla terra senza protezioni. È come se tutto si fermasse, in segno di rispetto verso chi sta per sciogliere un voto. Un rito antico per ricordare quando un gruppo di pescatori salvò la statua dalle incursioni saracene portandola di corsa dal paese a San Salvatore, a piedi nudi e con un mazzo di frasche legato alle caviglie: serviva per alzare la polvere e intimorire i nemici, facendo credere di essere molto più numerosi. Così raccontano gli anziani. C’è chi corre per ricordare un amico o un parente. Chi per chiedere aiuto a San Salvatore dopo un anno difficile. Per molti invece il motivo resta è un segreto da non svelare.

Le emozioni

Edoardo Carcangiu, 17 anni, sarà in mezzo a quel serpentone umano per la prima volta e per puro caso: «Nei mesi scorsi, quando assieme a mia mamma Paola eravamo impegnati a sistemare gli armadi di mio nonno venuto a mancare poco tempo fa, ho trovato il suo saio antico – racconta - Era un segno, è come se nonno mi stesse dicendo di indossarlo. Così ho deciso di correre». Edoardo, campione di tennis, non ha paura della fatica «ma dell'emozione, però non vedo l’ora che arrivi quel momento». In questi giorni a Cabras le storie e le emozioni si intrecciano. Per Mario Matta, 54 anni, è difficile raccontare la sua corsa: parlano gli occhi, velati di commozione. Indosserà il saio dell’amato cognato Luigi, mancato diversi mesi fa, e sarà come correre insieme. C’è poi il veterano Antonio Cossu, 75 anni: tra i 900 corridori è quello con più corse alle spalle, ben 64: «Speriamo di arrivare anche questa volta, io ci provo - dice Antonio che si sta allenando tutte le mattine, scalzo - Sto percorrendo i sentieri del Sinis da solo, un modo per ringraziare chi mi tiene in salute prima del grande giorno. Che San Salvatore mi aiuti».

I momenti

La lunga giornata di fede domani inizierà alle 6 nella chiesa di Santa Maria con la messa celebrata dal cardinale Francois-Xavier Bustillo, vescovo di Ajaccio. L’alto prelato era rimasto particolarmente colpito dalla presentazione della festa di San Salvatore durante il convegno sui riti popolari che si era svolto in Corsica lo scorso dicembre e non è voluto mancare. Dopo la liturgia, in processione e in silenzio, i corridori raggiungeranno via Tharros dove c'è l'ultimo atto prima della partenza: la portantina con il Santo verrà coperta, poi la voce di un corridore anziano “Currei in nomin'e Deus” e in quel momento gli uomini vestiti di bianco potranno lasciarsi alle spalle il paese. L’arrivo al villaggio è previsto alle 8.30 e finalmente esploderà la gioia per avercela fatta anche questa volta. La festa di San Salvatore sarà raccontata anche da Videolina con una diretta dalle sei.

