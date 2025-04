Il giorno in cui l’Argentina impazzì per Bergoglio 

Novanta minuti: record del mondo. In quel 13 marzo del 2013, nel “Microcentro” di Buenos Aires, le bandiere che celebrano Bergoglio sono in vendita appena un’ora e mezza dopo l’ habemus Papam . Sono quelle argentine e vaticane, ma con la scritta “Francisco I”, e il fedeli davanti alla Cattedrale inneggiano a Fransisco el primero . Che, ovviamente, sarà poi solo Francesco, senza quel “primo”.

Il turista dalla Sardegna riveste i panni del cronista e si fionda in Plaza de Mayo, all’Arcivescovado. La capitale è insieme elettrizzata e incredula di aver espresso il primo Pontefice non europeo, benché d’origine italiana. Le prime due fly , le regie satellitari, sono già di fronte al cancello dell’Episcopio, ma presto saranno oltre cinquanta. Uno sparuto gruppo dei cronisti più veloci alle 16 (le 20 in Italia), pochi minuti dopo la proclamazione di Bergoglio a capo della Chiesa cattolica, sono lì dove l’ormai ex cardinale abitava fino al Conclave.

Che tipetto sia quell’italoargentino, di cui da noi nulla si sa, lo racconta il vescovo ausiliare, monsignor Eduardo Horacio Garcia, e i cronisti della “Buona Aria” subito traducono per il collega della città di Bon-aria: «Bergoglio non cambierà, rimarrà lo stesso di sempre. La sua virtù principale è che ama el contacto con el pueblo , evita le solennità eccessive. Per lui la Chiesa è formata dal popolo di Dio, non dalla gerarchia, che è serva dei fedeli». E che infatti comincia subito a preoccuparsi.

La gente di Buenos Aires si riversa in Plaza de Mayo: quella della Casa Rosada che si guarda in cagnesco (non sempre) con l’Arcivescovado, dove ogni settimana le madri dei desaparecidos chiedono dei loro figli, dove nel ’45 i sindacati manifestarono per chiedere la liberazione di Juan Peron. È il centro di Buenos Aires, certo, ma anche della sua storia.

Su alcuni lampioni, qualcuno ha appiccicato dei foglietti: Bergoglio Papa y peronista . Monsignor Garcia non raccoglie: «È un giorno di festa, parlo solo delle cose belle». Monsignor Alejandro Musso, rettore della Cattedrale, lo prende sottobraccio e lo porta via con sé. Intanto Buenos Aires è ormai tutta per strada: sorride. E piange. Di gioia.

