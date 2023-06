Il giorno è arrivato  Alla Fiera c’è Salmo con il SummerTour 

Fresco di 39esimo compleanno, stasera alle 21,30 Salmo si esibisce alla Fiera di Cagliari per l’unica tappa sarda del suo “SummerTour2023” (nei punti vendita gli ultimi biglietti disponibili). Sul palco con l’artista olbiese la sua band Le Carie: Daniele Mungaiaka Frenetik alla chitarra, Jacopo Volpe alla batteria, Marco Azara alla chitarra, Davide Pavanello aka Dade al basso e Riccardo Puddu aka Verano.

Per agevolare il rientro dei fan Trenitalia mette a disposizione per domani 5 treni straordinari, tutti “swing”.

Partito dalla Gallura dieci anni fa per Milano, dove si è fatto conoscere con la Machete Crew, Salmo oggi vanta una carriera di spicco sulla scena rap italiana: 3 miliardi di streaming totali, 68 dischi di platino, 43 dischi d’oro, sei album in studio e tre dal vivo da artista solista, ma anche producer, per sé e per altri, protagonista di una miriade di collaborazioni. Un palmares al quale vanno aggiunte le apparizioni come attore in tv, con la serie “Blocco 181”, e al cinema, anche nel corto di Mauro Aragoni “Nuraghes S’Arena”.

