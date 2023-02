Il giorno di Zelensky all’Unione europea Lite Meloni-Macron 

Riforma del Patto di stabilità e aiuti di Stato. Su questi temi il sostegno della Francia risulta fondamentale, per far passare decisioni e testi in Consiglio. Lo strappo Meloni-Macron si inserisce in questo contesto. L’Italia si sente tradita. «Credo che la nostra forza in questa vicenda sia l’unità e la compattezza», mette in chiaro Meloni al suo arrivo a Bruxelles. «Capisco le questioni di politica interna, il fatto di privilegiare la propria opinione pubblica, ma ci sono momenti in cui farlo rischia di andare a discapito della causa». Parole che suonano come affondo diretto, di cui si chiede conto al destinatario. «Desideravo incontrare il presidente Zelensky con il cancelliere Scholz, ci sarà tempo tutto il giorno per gli incontri con altri Paesi o gruppi di Paesi», taglia corto Macron. Zelensky e Meloni hanno avuto occasione di parlare faccia a faccia. Non un bilaterale ufficiale, ma un colloquio in piedi, nella sala adibita agli incontri collettivi.

Intanto, tra Italia e Francia, dopo le tensioni sull’immigrazione (uno dei temi al centro del vertice del Consiglio europeo) iniziate con lo scontro sullo sbarco della nave Ocean Viking costretta a fare porto a Tolone lo scorso novembre; anche l’Ucraina diventa adesso motivo di attrito tra il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente francese Emmanuel Macron. La prima non gradisce l’incontro a tre a Parigi tra lo stesso Macron, il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il presidente ucraino Volodimyr Zelensky. «Inopportuno», dice il capo di governo italiano, che apre i lavori di un vertice dei capi di Stato e di governo già delicato per temi e argomenti.

Bruxelles . Ieri sulla capitale belga si è abbattuto un ciclone, il ciclone Zelensky. Il presidente ucraino ha fatto il giro delle istituzioni Ue e ai 27 leader riuniti al Consiglio ha detto che deve tornare a casa con dei «risultati». Le armi sono in cima alla lista. «Ho registrato la disponibilità a fornirci i mezzi che ci servono, compresi i caccia», ha dichiarato, precisando però di non voler rivelare troppi dettagli «pubblicamente». È una trama elaborata quella di Zelensky, costruita tra Londra, Parigi e Bruxelles. Il leader ucraino ha definito l'incontro con Emmanuel Macron e Olaf Scholz «positivo e potente», e dovrebbe portare «al rafforzamento delle forniture militari». Stessa storia per la tappa in Gran Bretagna, benché Londra sottolinei che una decisione in merito non sia ancora stata presa.

L’attrito tra Roma e Parigi

Un affondo diretto

La nuova offensiva

La questione militare è stata affrontata nella nota emessa in tandem con il presidente del Consiglio Ue Charles Michel: «È essenziale che l'Ue e tutti i partner intensifichino il sostegno militare, soprattutto ora che i rischi di una nuova offensiva russa sono in aumento». Non solo. Il tutto deve avvenire «rapidamente».

Gli altri dossier

Insomma, i segnali di un'accelerazione ci sono. La maratona di bilaterali (di gruppo) a cui Zelensky e il suo staff si sono sottoposti dopo l'intervento al Consiglio - il primo in presenza da quando è scoppiata la guerra - erano apertamente dedicati alle armi. Non esclusivamente, ovvio. Sul tavolo Zelensky ha portato altri dossier, come la formula di pace e il processo di adesione all'Ue. Ma non ci sono dubbi quale sia l'obiettivo primario di Kiev in questo momento. Al Parlamento Europeo il presidente ucraino ha d'altronde incassato un vero e proprio tripudio. Applausi e standing ovation nell'emiciclo.

L’adesione all’Ue

«L'Ucraina è Europa e il futuro della vostra nazione è nell'Unione Europea», ha decretato la presidente dell'Eurocamera Roberta Metsola. Il tema dell'adesione resta però spinoso. Perché non tutti gli Stati membri sono aperti all'idea di un percorso preferenziale per l'Ucraina, al di là delle lodi sperticate di Michel e Ursula von der Leyen «sui progressi impressionanti» fatti da Kiev. «Quando dico che abbiamo bisogno di aprire i negoziati quest'anno, intendo il 2023», ha ribadito Zelensky al fianco di Michel e von der Leyen. «Farò il possibile per raggiungere l'unanimità al Consiglio», ha promesso Michel.

