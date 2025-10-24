Il giorno di Napoli-Inter 

Un caldissimo sabato sera al “Maradona”. Una sorta di resa dei conti, perché Antonio Conte – dopo aver fatto una clamorosa brutta figura in Champions con i 6 gol presi al Philips Stadion di Eindhoven, ha subito la possibilità di capire se ha ancora in mano una squadra dall’atteggiamento sconcertante. Il Napoli ha dilapidato un vantaggio di sei punti e in tre giornate l'Inter l'ha agguantata, all'inseguimento (con la Roma) del Milan capolista, e ora si presenta col morale a mille nella sfida di oggi alle 18, test significativo nella lunga volata scudetto, il primo di tre turni in otto giorni che daranno un ulteriore assetto alla classifica, mai affollata al vertice come quest'anno.

Ci sono infatti quattro squadre in un punto, otto in 5 punti, e tutte con le carte in regola per durare. Sarà un weekend comunque infuocato perché sono previsti altri due match clou, Lazio-Juventus e Fiorentina-Bologna, col calendario che concede chance migliori a Milan, Roma e Atalanta.

La Champions ha sorriso solo all'Inter, molto meno, come detto, al Napoli. Se era intuibile il ritorno in grande stile della squadra nerazzurra, che Chivu ha rigenerato attingendo a un mercato non eclatante ma intelligente, nessuno poteva preventivare un improvviso crollo del Napoli, caduto a Torino e poi naufragato a Eindhoven con un

umiliante 2-6. Conte schiuma rabbia per il crollo in Champions, ma sono quattro le trasferte di fila senza un punto e la convivenza tra De Bruyne e McTominay appare ardua. Vacillano difensori esperti come Buongiorno e Beukema, le assenze di Rrahmani, Lobotka e Lukaku pesano ma non spiegano l'impasse. Basterebbe una vittoria con l'Inter per cancellare molte ombre, ma gli ospiti volano con leggerezza e si sono permessi di far rifiatare in parte tanti titolari in Belgio.

I due tecnici

Come abitualmente accade nelle settimane di coppe, Conte non parlerà prima di rituffarsi in campionato. E mai come ora, in un passaggio così delicato, evitare domande e pressione dalla stampa gli torna comodo.

Clima sereno, invece, ad Appiano Gentile alla vigilia della sfida col Napoli. Chivu giovedì ha concesso un giorno di riposo ai nerazzurri. «Il miglior allenamento per una squadra - spiega il tecnico dell'Inter - è il riposo. Molti di loro avevano fatto dieci giorni di ritiro, non erano mai stati a casa. Mi sembrava giusto concedergli una giornata con le famiglie, i bambini. Bisogna staccare», ha sottolineato.

Se nel Napoli Conte aspetta Hojlund, tra i pali sicuro Milinkovic Savic, per la frattura subita da Meret a un dito della mano. L'Inter, ancora priva di Thuram, potrebbe scendere in campo con l'attacco visto contro la Roma: Lautaro Martinez e Bonny. (e.p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA