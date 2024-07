Il giorno dell’Ardia nel segno di Sedilo 

L’attesa è finita. Ancora qualche ora e sarà Ardia. Anche le ultime verifiche sulla sicurezza del percorso svolte ieri mattina hanno dato riscontri positivi, e in paese si vive il solito emozionante clima che si respira alla vigilia della corsa in onore di san Costantino. Emozioni che raggiungeranno il loro apice quando il capo corsa Mario Meloni poco dopo le 19, darà il via alla corsa da “Su Frontigheddu” affiancato dalle altre due bandiere Michele Carboni e Costantino Atzas. Scenderanno alla testa del gruppone dei circa cento cavalieri, tutti accomunati dalla volontà di sciogliere il voto con una bella Ardia e soprattutto dall’auspicio che vada tutto bene.

La corsa

Meloni e i suoi fidi scudieri hanno provato il tracciato lo scorso 29 giugno, rimanendo soddisfatti. «Siamo tranquilli – afferma sa prima bandiera – lo stato del tracciato è buono, i cavalli hanno risposto bene». Per i sedilesi, nella festa di san Costantino l’aspetto religioso prevale su tutto il resto e se l’Ardia continua ad esistere, non è solo per tradizione o per quanto è stato tramandato. «Si rinnova – evidenzia il sindaco Salvatore Pes – per la grande devozione che si nutre nei confronti del santo imperatore. La stessa fede profonda che anima ogni singolo sedilese». Ancora una volta protagonisti saranno allora Comune, Parrocchia, bandiere, cavalieri, associazione “Santu Antinu”, fucilieri, servizio d'ordine, protezione civile, volontari. Da parte loro grande impegno in queste settimane per offrire l’abito migliore della comunità. L' organizzazione è collaudata, ma è bene ricordare che ci sono delle regole di responsabilità personale e sicurezza da rispettare. Per questo, dal primo mattino, il servizio d'ordine e dei parcheggi assicura che tutte le auto siano sistemate ordinatamente, anche per assicurare un ordinato defluire dei mezzi al termine dell'evento.

I servizi

Per quanti arrivano a Sedilo è importante ricordare che dalla 131 bis Abbasanta - Nuoro devono entrare al bivio Sedilo Sud, arrivare in paese e percorrere il tratto di strada che porta alla zona parcheggi e dunque poi a piedi all'anfiteatro naturale di San Costantino. Altrettanto dicasi delle persone che arrivando dalla Olbia - Nuoro si immetteranno nello svincolo Sedilo Nord. Tutta la complessa organizzazione generale è affidata alla associazione Santu Antinu guidata dalla presidente Annarita Nanu. Il loro è un grande lavoro di squadra per assicurare i servizi di ristoro e parcheggi, mentre il servizio di controllo e assistenza è stato affidato dal Comune alla Protezione civile. All'interno dell'anfiteatro si trova il nucleo di primo intervento coordinato dal responsabile medico con il suo staff, che avrà a disposizione sette ambulanze. Aperti anche gli uffici di informazione turistica dove i componenti dell'associazione sono a disposizione per ogni problematica. Il consiglio a quanti devono assistere all’Ardia è quello di arrivare massimo alle 17 se vorranno trovare un posto auto. Quando le aree destinate alle auto saranno piene si potrà parcheggiare solo in paese e scendere a piedi.

Serreli su Videolina

Per chi non potesse essere a Sedilo, la messa delle 11 e l’Ardia di stasera può essere vista su Videolina con il commento di Giacomo Serreli. Le funzioni religiose iniziano all’alba con le messe ogni ora mentre alle 11 si terrà la solenne concelebrazione nel santuario presieduta dal vescovo di Bosa Alghero Mauro Maria Morfino, alla presenza dei sacerdoti della forania. Alle 18 in Piazza S. Giovanni consegna de Sas Pandelas da parte del parroco don Maurizio Demartis. Domani mattina alle 7 con gli stessi rituali l’Ardia si ripete. Al termine messa nel santuario con le bandiere e nel pomeriggio alle 18.30 in parrocchia vespri e solenne processione di San Costantino.

