Il giorno della verità per Luperto e Mina parzialmente in gruppo 

Il giorno della verità. Nel corso della rifinitura che il Cagliari svolgerà questa mattina al “Crai sport Center” di Assemini Nicola capirà su chi poter contare per la partita con il Venezia, diventata decisiva più o meno all’improvviso. Soprattutto in difesa, dove spera di recuperare sia Luperto che Mina. Ma se la presenza dell’ex capitano dell’Empoli nel terzetto titolare appare abbastanza certa ormai, la situazione del colombiano è tutta ancora da valutare. E il via libera dello staff medico, addirittura, potrebbe arrivare solo domani a ridosso del match. Pronto per la panchina Coman, poi si vedrà. Tutti e tre, intanto, si sono allenati parzialmente col gruppo nella seduta di ieri.

Verso il recupero

Fiato sospeso nel quartier generale rossoblù dove c’è stata una vera e propria corsa contro il tempo da parte dei giocatori infortunati. Corsa a ostacoli, addirittura, per Mina che si era fermato nel primo tempo della gara con la Fiorentina a causa di una lesione di primo grado ai flessori della coscia destra. Da allora, si è limitato a svolgere delle terapie specifiche, e probabilmente avrebbe proseguito su questa strada sino alla fine della stagione se non ci fosse stata l’emergenza in classifica dopo le ultime due sconfitte. Di fatto, ha ripreso confidenza col campo solo lunedì cercando pian piano di forzare sino ad alzare anche il ritmo della corsa. Quello di ieri è stato probabilmente l’allenamento chiave, nel quale ha provato anche qualche contrasto. È indubbiamente il più atteso oggi ad Asseminello per la rifinitura dopo la quale lo staff tecnico e quello medico dovrebbero sciogliere le riserve. Chiaramente l’autonomia di Mina domani sera potrebbe essere ridotta. Magari un tempo, magari un’ora. Quanto basta per indirizzare il match, anche dal punto di vista caratteriale.

Verso il ritorno Luperto, lasciato precauzionalmente in panchina a Como per un fastidio muscolare e gestito in settimana proprio in vista della partita. Stesso discorso per Coman, a sua volta tradito dal tendine d’Achille. Pienamente recuperato Jankto. Non ci sarà, invece, il capitano Pavoletti, squalificato.

