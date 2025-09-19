Il giorno della staffetta 

Tornano in scena i velocisti azzurri: spettatori forzati delle finali dei 100 metri e, ieri, di semifinali e finali dei 200 metri, cercano nella serata giapponese, il riscatto nelle batterie delle staffette 4x100, che poi sono semifinali secche, con otto posti tra le sedici squadra in lizza. E anche la Sardegna è interessata con i suoi tre atleti: Dalia Kaddari, Lorenzo Patta e l’oriundo tempiese Filippo Tortu. Tutto a partire dalle 13.25, con la precedenza agli uomini.

Le semfinali

Il quartetto azzurro maschile è un rebus. La certezza è che correrà in seconda batteria, alle 13.34, in quinta corsia e dovrà vedersela con Ghana, Olanda, Cina, Sudafrica, Gran Bretagna, Giappone, Australia con l’obiettivo ci ottenere uno dei primi tre posti per evitare la lotteria del ripescaggio. Marcell Jacobs dovrebbe aver dato la disponibilità, Fausto Desalu viene a un anno positivo anche se non è al meglio, Filippo Tortu ha recuperato ma è lontano dagli standard migliori. L’oristanese Lorenzo Patta è una garanzia (in prima o terza frazione), ci sono anche Matteo Melluzzo (già impiegato a Madrid in Coppa Europa) e l’ostacolista Lorenzo Simonelli. La scelta potrebbe avvenire direttamente stamattina, prima della gara, sperando che il riscaldamento non costringa il professor Di Mulo a cambiare in corsa.

Dalia ci riprova

Tra le donne, tutto ruota attorno alle condizioni della nostra fuoriclasse, Zaynab Dosso, che dopo la semifinale dei 100 ha accusato qualche piccolo fastidio muscolare. Dalia Kaddari è in forma e, al netto dell’errore (tattico o di altro genere) che l’ha esclusa dalla semifinale dei 200 metri per un decimo), ha grandissima voglia di rifarsi. Le altre sono Vittoria Fontana, Gloria Hooper, Gaia Bertello, Amanda Obijiaku o la giovane Alice Pagliarini. Si corre alle 13.45 in quarta corsia contro Cile, Australia, Spagna, Olanda, Giamaica, Belgio, Francia.

I campioni dei 200 metri

Tornando ai 200 metri, ieri Noah Lyles ha vinto la medaglia d'oro, conquistando il quarto titolo iridato personale sulla distanza. Lo statunitense, con 19″52, ha preceduto il connazionale Kenneth Bednarek (19”58) e il giamaicano Bryan Levell (19”64) in una finale velocissima, con Letsile Tebogo, dello Zimbabwe, oro a Parigi 2024, quarto in 19″65. Statunitense anche l’oro femminile, con Melissa Jefferson-Wooden, già oro nei 100, che si è imposta in 21”68 davanti alla sorprendente britannica Amy Hunt (22”14) e alla campionessa del mondo 2023, la giamaicana Shericka Jackson (22”18). ( c.a.m. )

