“Il Giorno della rabbia”, in migliaia in piazza contro Israele 

Il primo venerdì di preghiera, dopo l’inizio degli attacchi israeliani che da una settimana martellano Teheran e le principali città del Paese, si è trasformato nel “Giorno della rabbia e della vittoria”, una grande mobilitazione a cui la guida suprema Ali Khamenei ha chiamato il suo popolo contro lo Stato ebraico e l’America. Migliaia di sostenitori del regime degli ayatollah sono scesi in piazza nella capitale, ma anche a Qom, Ardebil, Shiraz e Bandar Abbas, gridando slogan come «Morte agli Stati Uniti», «Morte al sionismo e a Israele».

Un’ulteriore indicazione della spaccatura, nella società iraniana, tra una parte pro-regime, che mostra la propria rabbia verso Israele e gli Usa per averlo sostenuto. E una maggioranza, più timorosa nel dare voce al proprio dissenso per paura della censura e delle ritorsioni della polizia, che incolpa il governo e la sua leadership per la drammatica situazione in cui è precipitato l’Iran. Senza nascondere la speranza che questa crisi possa portare a un cambiamento. Pochi parlano apertamente, ma sono in tanti, tra le strade di Teheran, a non nascondere la rabbia verso il governo Khamenei. Per averli trascinati in guerra, per non aver garantito la sicurezza durante gli attacchi, e chi non è riuscito a lasciare la capitale, accusa Khamenei di usare gli abitanti «come scudi umani».

