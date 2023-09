Il giorno della corazzata Roma  

È il giorno della memoria, del ricordo del sacrificio dell’equipaggio della corazzata Roma, affondato nel pieno adempimento del proprio dovere. Sul ponte di volo della portaerei Cavour, questa mattina, saliranno anche alcuni familiari delle vittime della nave ammiraglia della Regia Marina, per rendere omaggio ai caduti, 1393 marinai che dal 9 settembre 1943 giacciono nel sacrario in fondo al mare del Golfo dell’Asinara. Si uniranno in un unico abbraccio con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella per commemorare l’80esimo anniversario dell’affondamento della “Roma”. Ospiti della cerimonia anche il presidente del consiglio regionale, Michele Pais, la prefetta di Sassari, Paola Dessì, il Capo di Stato maggiore della Marina Enrico Credentino, oltre all’amministratore della Provincia di Sassari Pietrino Fois e il sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas.

Il reduce

Sarà presente anche Gustavo Bellazzini, l’ultimo dei 622 reduci dell’affondamento, 102 anni tra pochi giorni, fuochista all’epoca della più drammatica pagina della storia della marineria italiana. «Ha accolto l’invito del ministro della Difesa Guido Crosetto, – spiega l’ammiraglio Enrico Pacioni, comandante marittimo autonomo Ovest – da cui ha ricevuto la medaglia per aver custodito e tramandato la memoria della tragedia e per il senso di appartenenza al Paese dimostrato al di là dei capovolgimenti della storia».

Il programma

Alla cerimonia prenderanno parte anche il presidente nazionale dell’Associazione nazionale marinai d’Italia, ammiraglio Pier Luigi Rosati, e il consigliere nazionale Amni Sardegna, Antonello Urru. Autorità civili e militari si imbarcheranno alle 8.30 sulla Cavour per raggiungere il punto dell’affondamento, a circa sedici miglia da Porto Torres. Alle 12.30 il Capo dello Stato accompagnato da Bellazzini lancerà una corona d’alloro in prossimità del punto di ritrovamento del relitto. Il luogo dove morirono ufficiali, sottufficiali e marinai. Erano le 16.10 quando la Roma, ferita mortalmente dalle bombe radiocomandate lanciate dagli aerei tedeschi, si spezzò in due tronconi che affondarono. L’ammiraglio Carlo Bergamini morì nel torrione di comando, ustionato dalle altissime temperature conseguenti alla deflagrazione.

