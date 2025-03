“Il giorno del giudizio” approda su Rai 3 per tre domeniche 

Dal Ten lo spettacolo “Il giorno del giudizio” approda su Rai 3 Sardegna. Per tre domeniche, domani e il 6 e 13 aprile alle 9.30, verrà trasmessa la versione per il piccolo schermo dello spettacolo tratto dal celebre romanzo di Salvatore Satta, con adattamento e regia di Marco Spiga e la produzione di Sardegna Teatro. Registrato a gennaio al Ten di Nuoro, ha un cast, di attori professionisti e non, che ha ridato vita ai personaggi in lingua sarda e conquistato oltre 8 mila persone nelle 20 date tra Nuoro, Tharros, Cagliari e Sassari. La miniserie Rai è in lingua sarda con sottotitoli in italiano. Coincide col cinquantenario della morte di Satta, a Roma il 19 aprile 1975.

RIPRODUZIONE RISERVATA