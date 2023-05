Il giorno del Cus Cagliari: la A3 è un passo, la sfida in Sicilia 

Sogni, speranze e fame di vittoria. Tutto in una gara. Tre o più set che decideranno se il Cus Cagliari riuscirà a raggiungere quella A3 che, ora, sembra veramente a un passo. Oggi, alle 19.30, i rossoblù faranno visita al Letojanni per il secondo e ultimo turno della fase 3 dei playoff. In caso di successo contro i siciliani, gli universitari raggiungerebbero così la neopromossa Sarroch nella terza serie nazionale maschile e riporterebbero la A nel capoluogo sardo quindici anni dopo l'ultima apparizione del Volley Cagliari. Un'impresa che arriverebbe a coronare la bella stagione di una squadra che, dopo il secondo posto nel gruppo G alle spalle degli stessi gialloblù di Marco Franchi, è riuscita a conquistare il primato nella seconda fase della postseason e a superare nettamente l'ostacolo Galatone nel primo match della fase 3 disputato sabato a Sa Duchessa.

Ammendola ci crede

Primo posto al termine del gruppo I con 15 vittorie in 18 gare giocate e successivi due ko nel primo step dei playoff. Questi, invece, i numeri di un Letojanni che oggi cercherà di riscattare le recenti sconfitte subite contro il Sarroch (1-3) e il Galatone (1-3). «Affronteremo una squadra forte», dichiara il tecnico del Cus, Simone Ammendola, «li abbiamo studiati e sappiamo che giocare in casa loro non sarà facile. L'aspetto emotivo sarà fondamentale. Tra la fine della regular season e l'inizio dei playoff il Letojanni ha avuto a disposizione un mese in cui potersi preparare. Nelle ultime due gare i nostri avversari hanno poi ripreso il ritmo gara. Noi, però, dobbiamo essere consapevoli dei nostri mezzi. Siamo una squadra che può vincere». Una convinzione da cui i rossoblù partiranno per cercare di centrare l'obiettivo A3.

RIPRODUZIONE RISERVATA