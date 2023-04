«Il giornale per raccontare l’identità»  

“L’Unione Sarda” diventa il punto di riferimento per una ricerca di laurea nella scuola di specializzazione in Beni Archeologici dell’Università degli Studi di Cagliari. A passare in rassegna e schedare gli articoli pubblicati nel periodo compreso tra il 1889 e il 1918, ossia nei primi trenta anni di vita del quotidiano più antico dell’Isola, Valentina Milia, che per la sua tesi “Il racconto dell’archeologia in Sardegna attraverso gli articoli pubblicati nei primi 30 anni de L’Unione Sarda”, ha smontato e analizzato centoventuno articoli con il fine di far emergere l’idea che si aveva dell’archeologia negli anni compresi tra la fine del XIX secolo e gli inizi del XX secolo.

La comunicazione

«Partendo dall’indice e integrando con un cosiddetto anno campione, ho recuperato i 121 articoli che sono stati ovviamente schedati, smontati e analizzati in tutta la loro essenza. Tanto spazio in quegli anni era stato dedicato, per esempio, al museo Archeologico di Cagliari. Questa ricerca mi ha divertito tanto, ho trovato un giornale ricco di dettagli e informazioni, molto curato. La comunicazione è il mezzo con cui noi dobbiamo arrivare al pubblico non addetto ai lavori, per questo, oggi come allora, è fondamentale».

Lo spirito del tempo

Durante la ricerca sono emersi importanti elementi di riflessione sui cambiamenti della comunicazione, ma anche la visione che all’epoca aveva il giornale sulle tematiche storico-archeologiche. «La redazione ha fin da subito appoggiato questa ricerca fornendo utili e pratici consigli al fine della consultazione degli articoli oggetto di studio. Si è, inoltre, dimostrata disponibile per reperire, per esempio, un numero specifico di giornale all’interno dei propri archivi», spiega Valentina Milia. L’obiettivo principale dunque è stato comprendere come il tema dell’archeologia veniva affrontato nelle pagine del quotidiano nato in un appartamento dell’attuale via Gaetano Cima, quanto spazio le veniva dedicato quando a indagare e studiare il patrimonio locale c’erano, tra le altre, figure come quella del Canonico Spano, di Filippo Vivanet, Dionigi Scano e Antonio Taramelli. Studiosi e archeologi che spesso firmavano anche gli articoli sul giornale.