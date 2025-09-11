«Il giornale atteso con trepidazione» 

Negli ultimi anni, gli edicolanti hanno speso il proprio impegno e ingegno per rinnovarsi e stare al passo con le esigenze diversificate dei lettori: l’importanza delle edicole e il magnetismo della carta stampata sono difficili da scalfire. «I nostri affezionati clienti aspettano l’apertura dell’edicola ogni giorno in anticipo, perfino, e non vedono l’ora di leggere le notizie del giorno», racconta Carla Solanas, edicolante che da 13 anni ha in gestione, insieme al marito Massimo Melis, la storica edicola di Tortolì in via Monsignor Virgilio.

In uno scorcio della via principale del paese, l’edicola di proprietà di Giovanni Secci, è uno spazio di unione e confronto. «I pensionati e le generazioni più adulte, capita, che si intrattengano a leggere e commentare le notizie, seduti e coinvolti fin dal primo momento», riferisce Carla Solanas, per la quale il contatto con il pubblico e la soddisfazione della clientela è ciò che più conta.

Ogni edicolante predilige un approccio propositivo: per nutrire la fiducia del cliente è fondamentale rispondere alle richieste, dare disponibilità e innovare i servizi. «Non chiudiamo mai, perché tutti i giorni i nostri clienti aspettano il giornale da sfogliare», evidenzia l’edicolante, la cui attività accoglie un flusso turistico importante e propone: accoglienza, gentilezza e ordine nella categorizzazione espositiva. «L’acquisto del giornale è un’abitudine consolidata, necessaria a rendere informata la giornata di tanti. Ci preoccupiamo che tutti abbiano sempre il numero di quotidiani richiesto o non perdano le uscite di una collezione, per esempio. I bar del quartiere non mancano mai di acquistare i giornali e questo è sintomo che la richiesta è ancora alta», continua.

L’augurio è di crescere, migliorare le proposte e consolidare la fiducia conquistata in anni di appassionato lavoro.

RIPRODUZIONE RISERVATA