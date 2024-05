Il “gioco” finito in tragedia 

Adesso la conferma arriva da fonte qualificata, la Procura dei minori di Sassari indaga sulla morte di Gabriele Pattitoni prendendo in considerazione anche l'ipotesi di un gioco concluso tragicamente. Sulla questione non ci sono commenti da parte della polizia giudiziaria e dei magistrati, ma l’inchiesta è indirizzata su una circostanza che, se provata, porterebbe inevitabili conseguenze sul piano delle contestazioni. La procuratrice dei Minori, Luisella Fenu, sta valutando la condotta dei due ragazzi, coetanei della vittima, alla guida degli scooter che la sera del 10 maggio si sono scontrati all’incrocio delle vie Fidia ed Euclide. Ma l’indagine affidata alla Polstrada di Olbia non è quella per un ordinario incidente stradale.

Chi arriva prima

La sera del 10 maggio Gabriele e i suoi amici sono tutti insieme in giro con gli scooter. Olbia è in festa per la ricorrenza del patrono San Simplicio. Il gruppo, quattro ragazzi, è affiatato. Non si tratta di persone sconsiderate, giovani vivaci certo, ma non irresponsabili. I genitori di Gabriele sono molto attenti, lui sa che non deve esporsi a rischi stupidi. I quattro però, stando a quanto riferito da uno dei giovani, vogliono provare un gioco che non sembra pericoloso. Una prova sui motorini per vedere chi arriva prima in un determinato punto dopo un percorso identico nel dedalo di strade a ridosso di via Veronese. Il gioco non li preoccupa, basta stare attenti dove è necessario. E poi la “gara” prevede la presenza di un passeggero, il che rallenta inevitabilmente gli scooter. I quattro ragazzi avrebbero percorso una prima volta le vie del “tracciato” e Gabriele avrebbe anche cambiato scooter, sempre come passeggero. Poi la tragedia. Per ragioni che devono essere accertate, arrivato all’intersezione delle vie Fidia ed Euclide, un motorino colpisce l’altro lateralmente e Gabriele viene proiettato verso la recinzione di una casa dove batte violentemente la testa. I testimoni sentiti dalla Polizia Stradale, persone arrivate sul posto nell’immediatezza dell’impatto, hanno escluso la presenza di “spettatori” o di soggetti impegnati a riprendere il gioco. Gli investigatori di Polstrada, coordinati dai comandanti Inti Piras e Andrea Migliore, approfondiranno ogni elemento della tragedia. Va detto che la Polizia Locale di Olbia in diverse occasioni è intervenuta, anche con il sequestro di mezzi, per “gare” sul viale dell’Isola Bianca.

