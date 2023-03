Il gioco di carte Sardum debutta al Businco 

La promozione della cultura e dell’identità della Sardegna passa anche attraverso il gioco di carte. Si chiama “Sardum, su giogu de sa Sardigna”, il progetto ideato e promosso dalla Pmi Innovativa informatica srl, che sta debuttando nelle scuole isolane. La primissima presentazione con gli esperti del team Sardum si è svolta a Jerzu nell’istituto di istruzione superiore Armando Businco.

Un’aula magna gremita di studenti riuniti in assemblea d’istituto per ascoltare le parole di Giulio Setzu responsabile di Sardum. Gli alunni hanno preso parte all’attività ludico-educativa che rappresenta un importante volano per la valorizzazione territoriale dell’Isola e delle aree interne come l’Ogliastra. «È stato un piacere parlare davanti a una platea di giovani e constatare un notevole interesse e una partecipazione attiva – ha commentato Setzu - sono soddisfatto del debutto del gioco nella scuola superiore, a dimostrazione ulteriore che Sardum è intergenerazionale adatto a un pubblico di tutte le età. Il progetto promuove delle realtà ogliastrine come le cascate Lequarci, il paese fantasma di Gairo e alcuni elementi del patrimonio enogastronomico come il cannonau e i culurgiones».

Soddisfatti ed entusiasti anche i rappresentanti d'Istituto Roberto Demurtas e Martina Depau: «Sardum è un bel progetto che ci ha permesso di coinvolgere tutti gli studenti durante l'assemblea, siamo sempre alla ricerca di attività di questo genere che ci danno la possibilità di portare delle novità ai nostri compagni favorendo la socializzazione fra le diverse classi».

