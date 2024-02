Il gioco della zebra  contro la violenza 

Un laboratorio per giocare e riflettere: nasce così “Il gioco della zebra”, una nuova azione del progetto“Keep calm” per la prevenzione della violenza di genere e la promozione della cultura del rispetto e delle pari opportunità. Protagonisti gli alunni e le alunne dell’Istituto Ermanno Cortis che hanno partecipato alle varie fasi del laboratorio. Si sono cimentati nella produzione di due elaborati multimediali, in cui si è parlato di parità di genere, un cartellone riassuntivo dell’esperienza vissuta e un cortometraggio interamente prodotto da loro. (fr. me.)

RIPRODUZIONE RISERVATA