«Il gioco compulsivo deve essere curato  come una malattia» 

Graziella Boi, direttrice del Dipartimento di salute mentale e delle dipendenze della Asl di Cagliari. «Il gioco, quando è compulsivo, può trasformarsi in malattia e come tale va trattata». La direttrice ha un messaggio forte e chiaro da diffondere.

«Appena c’è il sospetto che la situazione stia sfuggendo di mano, non pensateci due volte. Nel padiglione A della Cittadella della salute, in via Romagna (telefoni 070 6096520 e 360 1020654) troverete un’equipe di esperti – psichiatri, psicologi ed educatori – pronta ad aiutarvi a risolvere il problema prima che sia troppo tardi». Come funziona? «L’accesso è diretto, senza alcun obbligo di prescrizione medica, e gratuito. Dopo la presa in carico del paziente inizia un percorso affiancato anche da un familiare che avrà il ruolo fondamentale di amministratore economico». Quanto dura il cammino? «Seguiamo il paziente, fino a farlo arrivare alla psicoterapia di gruppo, per 18 mesi». In quanti casi si guarisce? «Le possibilità di successo sono molto alte, arriviamo all’80 per cento».

Graziella Boi è a capo dal 2017 del “Progetto regionale gioco d’azzardo patologico”. «Un’iniziativa che si divide in tre fasi: prevenzione, cura, riabilitazione». Il fenomeno è in crecita? L’anno scorso abbiamo seguito 122 nuovi pazienti che sono andati ad aggiungersi ai 300 degli anni precedenti». C’è differenza di genere? «Il 60 per cento sono uomini». L’età? «I più numerosi sono dai 40 ai 60 anni». (a. a.)

RIPRODUZIONE RISERVATA