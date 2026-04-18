Il gioco amoroso di “Così fan tutte” a Cagliari 

No, per sempre no! Però, forse…,chissà…, si potrebbe… Resistono a tutto fuorché alle tentazioni le due sorelle ferraresi in trasferta nel Golfo di Napoli. Fidanzate, affezionatissime ai rispettivi promessi sposi, che mai si sarebbero dette fedifraghe e protagoniste di “Così fan tutte”, in scena al Teatro Lirico di Cagliari fino al 22 aprile.

Scompiglio

La musica di Wolfgang Amadeus Mozart, il sapido libretto di Lorenzo Da Ponte e la regia di Mario Martone per una trama che dura un giorno, il tempo giusto per scompigliare le coppie e ricomporle, magari in formazione imprevista.

Dorabella ama Ferrando, Fiordiligi adora Guglielmo. Ma a sommuovere le armoniche intese è l’astuto Don Alfonso che a furia di tranelli confonde le acque e le teste e mina la saldezza dei convincimenti di ognuno. Con l’aiuto della furba Despina, cameriera che ha una pessima opinione delle sue datrici di lavoro e sprezza i loro piagnistei di abbandonate inconsolabili dai morosi richiamati al fronte. E’ lei la figura che frantuma i canoni dei comportamenti femminili e mette in ridicolo le eterne dedizioni di tanti melodrammi e di tanta letteratura. Niente lacrime, invocazioni, preci. Un uomo se ne va, un altro ne arriva, dichiara intrepida la scostumata: “Uno val l’altro, perché nessun val nulla“.

E l’amore non è tormento e sacrificio ma divertimento e piacere. Nella Vienna del 1790, tale concetto eversivo fece scandalo. Mario Martone allestisce il “dramma giocoso” lasciando largo spazio alla levità, senza stravolgere con elementi dissonanti un’opera buffa che racconta delle insidie del desiderio assolvendole. Due letti simili ma non identici, a sottolineare i caratteri differenti delle specchiatissime mancate Penelopi, un’altalena che oscilla come i sentimenti, le pedane che portano i cantanti vicinissimi al pubblico. Una visione sobria e di pregevole effetto.

Tutto è burla

Ferrando e Guglielmo camuffati da Albanesi sfoggiano baffi sottili in luogo dei prescritti mustacchi, indossano turbanti e fusciacche e nascondono le divise da ufficiali. Del resto, tutto nel mondo è burla, cantava Falstaff. E in buona parte finzione. Finti sono il medico che cura gli spasimanti che si sono avvelenati col finto arsenico, finto il notaio che stende il contratto nuziale di non si sa quale matrimonio. Vero e convinto è l’invito dell’irata fantesca Despina alle padrone (definite volpi e galline) a “coquettizzar con grazia”. Suggerimento messo in pratica con parecchia soddisfazione dalle madamine venute dalla nebbiosa Ferrara a scaldarsi e sciogliersi al sole partenopeo.

“La scuola degli amanti”, malizioso sottotitolo settecentesco, insegna anche che la gelosia può essere sbaragliata dalla ragione. E che l’indulgenza è una virtù e la tolleranza una risorsa. “Quel che suole altrui far piangere fia per lui cagion di riso/ e del mondo in mezzo ai turbini/bella calma troverà”.

Parole sagge, scritte, infatti, nel secolo dei Lumi.