VaiOnline
Teatro Lirico.
19 aprile 2026 alle 00:23

Il gioco amoroso di “Così fan tutte” a Cagliari 

Tra Mozart e Da Ponte, l’allestimento di Martone mette in scena il desiderio che smonta le certezze 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

No, per sempre no! Però, forse…,chissà…, si potrebbe… Resistono a tutto fuorché alle tentazioni le due sorelle ferraresi in trasferta nel Golfo di Napoli. Fidanzate, affezionatissime ai rispettivi promessi sposi, che mai si sarebbero dette fedifraghe e protagoniste di “Così fan tutte”, in scena al Teatro Lirico di Cagliari fino al 22 aprile.

Scompiglio

La musica di Wolfgang Amadeus Mozart, il sapido libretto di Lorenzo Da Ponte e la regia di Mario Martone per una trama che dura un giorno, il tempo giusto per scompigliare le coppie e ricomporle, magari in formazione imprevista.

Dorabella ama Ferrando, Fiordiligi adora Guglielmo. Ma a sommuovere le armoniche intese è l’astuto Don Alfonso che a furia di tranelli confonde le acque e le teste e mina la saldezza dei convincimenti di ognuno. Con l’aiuto della furba Despina, cameriera che ha una pessima opinione delle sue datrici di lavoro e sprezza i loro piagnistei di abbandonate inconsolabili dai morosi richiamati al fronte. E’ lei la figura che frantuma i canoni dei comportamenti femminili e mette in ridicolo le eterne dedizioni di tanti melodrammi e di tanta letteratura. Niente lacrime, invocazioni, preci. Un uomo se ne va, un altro ne arriva, dichiara intrepida la scostumata: “Uno val l’altro, perché nessun val nulla“.

E l’amore non è tormento e sacrificio ma divertimento e piacere. Nella Vienna del 1790, tale concetto eversivo fece scandalo. Mario Martone allestisce il “dramma giocoso” lasciando largo spazio alla levità, senza stravolgere con elementi dissonanti un’opera buffa che racconta delle insidie del desiderio assolvendole. Due letti simili ma non identici, a sottolineare i caratteri differenti delle specchiatissime mancate Penelopi, un’altalena che oscilla come i sentimenti, le pedane che portano i cantanti vicinissimi al pubblico. Una visione sobria e di pregevole effetto.

Tutto è burla

Ferrando e Guglielmo camuffati da Albanesi sfoggiano baffi sottili in luogo dei prescritti mustacchi, indossano turbanti e fusciacche e nascondono le divise da ufficiali. Del resto, tutto nel mondo è burla, cantava Falstaff. E in buona parte finzione. Finti sono il medico che cura gli spasimanti che si sono avvelenati col finto arsenico, finto il notaio che stende il contratto nuziale di non si sa quale matrimonio. Vero e convinto è l’invito dell’irata fantesca Despina alle padrone (definite volpi e galline) a “coquettizzar con grazia”. Suggerimento messo in pratica con parecchia soddisfazione dalle madamine venute dalla nebbiosa Ferrara a scaldarsi e sciogliersi al sole partenopeo.

“La scuola degli amanti”, malizioso sottotitolo settecentesco, insegna anche che la gelosia può essere sbaragliata dalla ragione. E che l’indulgenza è una virtù e la tolleranza una risorsa. “Quel che suole altrui far piangere fia per lui cagion di riso/ e del mondo in mezzo ai turbini/bella calma troverà”.

Parole sagge, scritte, infatti, nel secolo dei Lumi.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Le iniziative

Cagliari, tra cultura e impegno civile

l Artizzu, Ragas
La crisi

Libano, tregua violata Ucciso un casco blu

La vittima è il francese Florian Montorio Macron: Hezbollah responsabile dell’attacco 
Diesel alle stelle: «Se resta sopra i 2 euro al litro non c’è speranza per le imprese»

Camionisti pronti al blocco: «Non possiamo più viaggiare»

Mezzi pesanti fermi anche in Sardegna per il caro gasolio Le associazioni: «Il Governo deve intervenire subito» 
Roberto Carta
Vargiu (Adiconsum): «Niente risposte dal dg della Asl». Meloni (FdI): «La presidente Todde sospenda il trasloco»

Centro vaccini, la sede è un’incognita

Iniziate le operazioni di trasferimento ma nessuno sa quale sarà la destinazione degli scatoloni 
Cristina Cossu
Regione

Manovrina, 250 milioni per la sanità

Il Pd in pressing: «Troppe criticità, usiamo la variazione per affrontarle» 
Roberto Murgia
Chiesa

«Sarò efficacemente vostro servo»

Il ritorno a casa e la battuta in piazza: «I pastori sardi sono i migliori» 
Emanuele Floris
Turismo

Jana, il sogno di Mazzella prende vita

A Tortolì un borgo da 60 mila metri quadrati, 500 abitazioni e un investimento di 120 milioni di euro 
Simone Loi
Il caso

“Idili”, il videogame che racconta i nuraghi snobbato dalla Regione

Stefano Piras, 35 anni, e il suo team: «Senza fondi costretti a emigrare» 
Piera Serusi
il sit-in

La piazza dei Patrioti No-Ue

Salvini: remigrazione per chi sbaglia. Scontri tra polizia e antagonisti 