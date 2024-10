Il gigante Piccoli non molla la presa 

È nato nell’anno che ha cambiato la storia, il 2001. Ma c’è un’altra storia da cambiare, per questo Christian Vieri bergamasco, ovvero quella attuale del Cagliari targato Davide Nicola. E Roberto Piccoli non sembra aver paura di reggere da solo il peso dell’attacco, ha forza e coraggio, fisicamente è straripante e nonostante arrivi poco “materiale” dalle sue parti non si perde d’animo. Anche se le sportellate a cui ricorre volentieri nel corso della partita non bastano per tenere a galla una squadra che ha messo insieme 9 punti, ma che da due turni non segna e le prende male, leggi Udinese e Bologna. In campionato siamo a quota due gol, nove presenze, Robertone è un intoccabile anche a causa della stagione poco fortunata degli altri attaccanti.

La sua stagione

Dopo un ritiro valdostano passato a correre, sbuffare e sfidare i compagni a colpire la traversa da più lontano possibile, a fine allenamento, la Serie A di Piccoli comincia bene, c’è la Roma alla Domus e lui è subito uno dei migliori, detta decine di volte il passaggio filtrante, innesca dei corpo a corpo con i difensori di De Rossi ma resta all’asciutto. Contro il Como, alla seconda, è il migliore in campo: segna, si fa notare, tiene in apprensione la difesa di Fabregas e nel finale dà una mano alla difesa, prima di lasciare il posto a Pavoletti.

Contro il “suo” Lecce, in uno stadio dove ancora lo rimpiangono, alla terza partita arriva una flessione: non la vede mai, stregato dall’atmosfera familiare e dall’emozione. Spreca perfino qualche occasione, in una serata dove il Cagliari fa la partita, in dieci contro undici, ma esce sconfitto. Alla Domus contro il Napoli, sia Rahmani che Buongiorno gli riservano un trattamento speciale, lui esce a testa alta ma senza gol, anche perché Meret gli nega la possibilità di esultare con una parata straordinaria. Quindi, nella serata da incubo con l’Empoli, frana anche lui: di testa cerca di essere utile, con i piedi è poco pericoloso. Ma è uno dei più vivi.

La riscossa

Piccoli è determinante nella partita della rinascita, per lui e per il Cagliari. A Parma, dopo un lungo e chiarificatore ritiro ad Assemini, l’attaccante bergamasco segna la rete della vittoria alla fine di una delle gare più emozionanti degli ultimi anni. Finisce 2-3, l’assist è di Gaetano e il suo gol arrivano pochi secondi dopo il rigore del Parma. A Torino contro la Juve è un leone, fa ammattire Gatti – azzurro con Spalletti – e cerca il gol di testa, di piedi, di fisico. Il suo nome, dopo la gara dell’Allianz, comincia a circolare nei “notes” degli osservatori del ct della Nazionale. Contro il Torino è decisivo, sia nel corso del match con uno sforzo fisico impressionante che nell’azione dell’autorete granata, arrivata proprio grazie a un suo tentativo. Nel tris di partite positive c’è senza dubbio la sua firma.

Senza gol

A Udine, con la squadra in dieci dal 30’, si intestardisce con dribbling improbabili e sono davvero poche le palle che gioca con lucidità. La difesa bianonera lo neutralizza, la serata del Bluenergy è da dimentica seppure fino alla rete di Davis la partita fosse apertissima. L’ultimo giro è quello col Bologna, sconfitta amarissima e poche chance per Piccoli, autore comunque delle due uniche conclusioni a rete del Cagliari. ora l’esame Lazio.

