“Il Gigante del Cedrino e Voci di maggio” a Loculi 

Due giornate ricche di appuntamenti. Due eventi che si fondono. A Loculi domani e domenica la manifestazione “Il Gigante del Cedrino e Voci di maggio” farà incontrare la buona musica e l’enogastronomia di qualità: valorizzerà un territorio e le sue eccellenze, come la forma di pecorino più grande del mondo. «Abbiamo un duplice obiettivo: animare i piccoli Comuni dell’interno, alle prese con lo spopolamento, e dare loro la massima risonanza», ammette Gigi Sanna, leader della band nuorese degli Istentales. «Domani alle 17 ci sarà il taglio del formaggio da guinness, alle presenza di Giulio Golia de Le Iene. Alle 21 il concerto con Bianca Atzei e i Kaleidos; domenica, sempre alle 21, il palco sarà per gli Istentales e i Modena City Ramblers».

Occhi sulla Baronia

Il piccolo borgo a pochi chilometri dalla costa di Orosei è pronto ad accogliere. Loculi vuole farsi conoscere, con la sua natura incontaminata e quel mix tra mare e montagna che caratterizza la sua offerta. E in primo piano quell’enorme forma di pecorino, locale marchio di fabbrica capace di esercitare un grande richiamo con i suoi numeri: 598,5 chilogrammi, 165 centimetri di diametro, 60 centimetri di altezza e 12 mesi di stagionatura. «Dalle 17 di domani ci sarà il taglio del Gigante del Cedrino, che verrà offerto ai presenti», spiega Gigi Sanna: «Ospite d’eccezione sarà Giulio Golia, della trasmissione televisiva Le Iene: insieme a Giuliano Marongiu visiterà le cortes di Loculi». Formaggi e vini di qualità, ma non solo. Dalle 18 di sabato la musica inizierà a invadere le vie del paese, con la rassegna di cori e tenores.

I big

Sabato e domenica gli ospiti più attesi entreranno in scena sempre alla solita ora, a partire dalle 21. Sabato toccherà a Bianca Atzei e ai Kaleidos. Il grande parco alla periferia del paese si animerà, regalerà un colpo d’occhio unico. A seguire spazio alla musica di “I love Formentera di Radio 105”, per una chiusura di serata a misura di giovanissimi. Il 2 luglio, invece, si partirà alle 17 con la Funky Jazz Orchestra e il coro di Ittireddu, per uno spettacolo itinerante tra le cortes apertas e i vicoli di un paese addobbato a festa. Alle 21, poi, l’appuntamento conclusivo di un fine settimana intenso e ricco di spunti: il concerto degli Istentales e dei Modena City Ramblers. Presenta Giuliano Marongiu.

Borgo in vetrina

Le zone interne si animano, svelano con fierezza la loro storia. Partendo da queste premesse la manifestazione “Il Gigante del Cedrino e Voci di maggio” è pronta a rompere gli indugi. E se l’accoppiata musica ed enogastronomia di qualità appare il dettaglio imprescindibile, la certezza è che Loculi offrirà al visitatore molto altro. Le testimonianze archeologiche raccontano un passato magico. Poi ci sono i sentieri, percorsi da carbonai e pastori, che attraversano boschi di lecci e querce secolari, perfetti per un’immersione in un ambiente da favola. Non mancano le sepolture nuragiche: la tomba dei giganti S’Iscusorju, quella di Ena Tunda.

