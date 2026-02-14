Il gigante chiama Brignone Tra le avversarie c’è Colturi la torinese... dell’Albania 

CORTINA D'AMPEZZO. Federica Brignone misura il serbatoio e spera nella neve giusta, Sofia Goggia cerca serenità, Lara Della Mea e Asja Zenere sognano il colpaccio, mentre l’italia abbraccia la giovanissima Giada D'Antonio. La sedicenne, originaria di Napoli ai suoi primi Giochi, è caduta in allenamento a Dobbiaco dove stava provando le curve per lo speciale: rottura del legamento crociato anteriore e stagione finita. Le quattro azzurre si preparano al gigante olimpico di oggi (prima manche alle 10, seconda alle 13.30) senza il peso di dover salvare la spedizione a cinque cerchi, dopo il bronzo di Goggia in discesa libera e l'oro di Brignone in superG. E con la speranza di fare meglio dei maschi: ieri è stato un gigante disastroso. Fuori De Aliprandini (ha perso uno sci!) e Tobias Kastlunger nella prima manche e Alex Vinatzer (che era 11°) nella seconda, unico al traguardo Giovanni Franzoni, 24°.

Inseguimento

L'Italia si presenta da outsider (l'ultima vittoria di specialità risale a Nagano ‘98 con Deborah Compagnoni): oltre a Brignone l'altra gigantista di punta, Marta Bassino, è ferma per infortunio. Nessuna azzurra è nel primo gruppo di merito, quello che assegna i primi sette pettorali e, di conseguenza, la possibilità di scendere nelle condizioni migliori. Sarà una gara all'inseguimento, a partire da Brignone, che partirà per 14ª: «Spero ci sia neve primaverile», spiega l'azzurra, che dopo il sesto posto sulla Erta di Plan de Corones ha fatto «soltanto tre giorni di gigante e nemmeno pieni». L'autonomia è limitata, in una gara su due manche: «Devo fare il massimo», afferma l'olimpionica di superG, «con quello che ho, saranno tre minuti circa di performance, ciò che voglio fare è sfruttare la mia esperienza e la capacità tecnica. Fisicamente mi sento bene, non ho grossi deficit e un po' di dolore c'è sempre, tuttavia sto meglio». Ieri mattina per lei qualche porta su una neve «molto aggressiva», a smaltire le montagne russe di «due giornate emotivamente bellissime ma toste».

L’ultima di Sofia

Goggia è rimasta in albergo dopo essersi allenata ieri. L'uscita in Super-G «sarà un punto di partenza in vista del gigante», con cui il feeling è andato a periodi nel corso della carriera: ha un bronzo mondiale datato 2017 ed è andata a podio cinque volte in Coppa del mondo, ma l'ultima otto anni fa. A dicembre ha ottenuto due ottavi posti. «In questa disciplina sto andando a sprazzi, spero di essere profondamente me stessa e viverla senza aspettative», spiega la bergamasca, al via col 17. Proveranno a sorprendere con il 12 Lara Della Mea (la migliore italiana in stagione, sei volte in Top 10) e con il 25 Asja Zenere.

Le rivali

Infortunata la svizzera Lara Gut-Behrami, la lotta per l'oro è aperta a molte. Favorita è l'austriaca Julia Scheib, quattro vittorie e due secondi posti in stagione. Da decifrare la neozelandese Alice Robinson, due vittorie e un terzo prima di uscire dai radar. Puntano al bersaglio grosso la stella emergente svizzera Camille Rast e la veterana svedese Sara Hector, oro a Pechino. Poi ci sono le americane Paula Moltzan e, soprattutto, Mikaela Shiffrin: dopo l'ultimo infortunio la sciatrice più vincente di sempre non ha più dominato il gigante, ma ha messo a segno qualche podio ed è chiamata a rispondere presente dopo la controprestazione in combinata, costata il podio a lei e a Breezy Johnson. Andasse male anche il gigante, le rimarrebbe solo lo slalom per evitare di ripetere il flop di Pechino. Della partita anche Lara Colturi: l'italiana che corre per l'Albania partirà col pettorale 10.

