Il “giardino” sul Terramaistus: «Un luogo da valorizzare» 

Una distesa di fiori bianchi sopra le acque del fiume Terramaistus sta diventando un’attrattiva naturale. Ogni giorno numerosi residenti raggiungono questo angolo di verde nel territorio di Guspini per ammirare il mantello colorato che ha reso percorso fluviale un autentico giardino galleggiante, in particolare accanto a una cascata. Famiglie e ragazzi passeggiano accanto ad una natura incontaminata. Tra loro anche Luigi Lisci, pensionato 80enne, che dice: «Vengo ogni giorno e passeggiare lungo la riva del fiume, è uno spettacolo meraviglioso stare a contatto con la natura e sentire il fruscio dell’acqua che scorre attorno agli orti e ai giardini. Mi piace ascoltare i versi degli uccelli che vengono ad abbeverarsi, rilassano e producono un benessere al corpo». Non è il solo, passeggiando lungo il fiume si incontrano coppie a spasso col cane e qualche appassionato di trekking. «Apprezzo molto questi luoghi – prosegue Lisci – perché ho trascorso 37 anni a Milano e questi posti mi sono mancati». La zona vicina al fiume è molto panoramica, da qui si scorgono le vette del Linas. «Purtroppo l’intera area non è valorizzata a sufficienza, mancano corsie percorribili per anziani e disabili. Può sembrare strano, ma in Lombardia la regione più industrializzata d’Italia, queste zone vengono valorizzate, da noi invece sono trascurate» conclude Lisci.

