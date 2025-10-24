VaiOnline
Milis.
25 ottobre 2025 alle 00:29

Il Giardino storico riapre 2 giorni 

È stato messo a nuovo dopo mesi di lavori utilizzando i fondi del Pnrr, un milione e mezzo di euro, ora però si attende un gestore. Dopo decenni di abbandono e utilizzi sporadici Milis ha nuovamente lo storico Giardino di un ettaro e mezzo all'interno di Villa Pernis, risalente ai primi del Novecento.

Apertura speciale

E dopo l’inaugurazione di poche settimane fa oggi e domani, in occasione delle “Giornate del Romanico” il Giardino può essere visitabile dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17. «Non è più solo un giardino, è un luogo da vivere, da custodire, da condividere. Uno spazio che parla con la voce della memoria, ma anche con quella dell'economia, della cultura, della creatività. Tutte le volte che a Milis ci sarà un evento, come appunto quello previsto oggi e domani, il giardino sarà fruibile grazie alla disponibilità dei volontari che accompagneranno i visitatori», sottolinea la sindaca, Monica Ortu.

La gestione

Quindi per adesso «l’area verrà concessa anche alle associazioni per ospitare eventi culturali», precisa la sindaca. Ma il futuro prevede una gestione completa di tutto il Giardino che possa offrire apertura e servizi durante tutto l’anno. «E per questo gli uffici stanno lavorando: vogliamo mettere in piedi il bando per quanto riguarda la gestione», sottolinea Ortu.

Il lavoro

«L'intervento di restauro ha avuto come obiettivo il recupero della piena fruibilità del giardino, attraverso una riorganizzazione attenta dei percorsi, la riscoperta delle diverse aree vegetali, ristrutturate secondo l'impianto a quadranti che caratterizzava il disegno originario – ha sottolineato l'architetta paesaggista, Anna Nurra – Il progetto è stato sviluppato mantenendo una visione integrata e coerente con il contesto architettonico della villa».

Durante l'inaugurazione è stato presentato il Comitato tecnico-scientifico di Villa Pernis Vacca, organismo voluto dall'amministrazione per accompagnare la valorizzazione del complesso storico. Ne fanno parte Ignazio Floris dell'Università di Sassari, il ricercatore Antonino Pirellas, l'archeologo Giuseppe Maisola, il presidente della Pro Loco Luigi Murgia e la stessa sindaca. ( s. p. )

