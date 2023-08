Il giardino fai da te sotto il ponte della metro 

In via Polibio, sotto il ponte della metropolitana, c’è uno sterrato rimasto per anni abbandonato e spoglio e spesso utilizzato per parcheggiare le auto. Da qualche tempo però, alcuni abitanti lo hanno adottato con l’idea di trasformarlo in un piccolo giardino. E quando c’è bisogno di mettere a dimora qualche pianta, non si tirano mai indietro.

I volontari

Nel gruppo di giardinieri fai-da-te c’è Ulisse Argiolas, 69 anni, che vive lì di fronte: «Insieme ad alcuni vicini un po’ più giovani di me abbiamo avuto questa idea – spega -. Alcuni anni fa il ramo di un pino pendeva verso la strada e abbiamo chiesto al Comune di tagliarlo. Gli altri alberi erano solidi, ma sono venuti con la motosega e li hanno abbattuti. Abbiamo pensato che fosse giusto che questo terreno non rimasse spoglio». Nel tempo lui e gli altri hanno piantato una ventina tra pini e salici, ma anche alberi da frutto, mimose e piante dai fiori rosa.

Zona di periferia

Quella di via Polibio è una zona nata nei primissimi anni Sessanta senza interventi di urbanizzazione, prima dell’autonomia da Cagliari, per cui i suoi abitanti si sono sempre rimboccati le maniche. «Siamo cresciuti con l’abitudine di adoperarci noi stessi per fare qualcosa per il posto in cui viviamo», prosegue Argiolas. «Quando la nostra città è diventata autonoma, qualcosa in più l’hanno fatta ma siamo sempre stati abituati a non chiedere niente». Capita che qualcuno attraversi il terreno. Il timore di Argiolas e dei suoi vicini è che il calpestio continuo lo indurisca e non permetta di piantumare. Ma non si danno per vinti e, ogniqualvolta ce n’è bisogno, si mettono i guanti e mettono a dimora altre piante.

Il progetto

L’idea è di piantare alberi da melograno, nespole o limoni. Tempo fa, sempre qualche residente aveva piantato una pianta di fichi d’India che si può vedere tutt’ora passando di lì.

Per gli abitanti di via Polibio occuparsi di quel terreno è come un hobby ma sono consapevoli del valore del loro gesto, anche se Argiolas precisa di non volersi sostituire all’amministrazione comunale: «Loro fanno quello che possono, noi vogliamo fare del nostro per rendere più vivibile questa zona anche dal punto di vista estetico. Non stiamo facendo nulla di eccezionale ma ci auguriamo che, nel nostro piccolo, arrivi un messaggio: è bene occuparsi dell’ambiente che ci circonda». E conclude: «Speriamo che questo sia uno stimolo per altri vicinati della città affinché anche loro possano abbellire giardini o campi incolti».

