Il giardino fai-da-te contro il degrado  

Dove c’era un fazzoletto di terra abbandonato ora c’è un giardino. Un cambiamento non da poco, in positivo, nato a Sestu grazie alla passione di un cittadino ambientalista.

Lui si chiama Valerio Ollargiu, 65 anni, abita nel vico Bruxelles, quartiere Dedalo, e all’angolo di questa strada senza uscita, dove c’erano solo alte canne e un terreno di nessuno, ha creato un regno di natura e bellezza: piante da fiori e da frutto, piccole sculture, pure un murale, sulla parete di una palazzina, e un sentiero.

Contro il degrado

«L’ho fatto per reagire allo stato di abbandono del quartiere. Sono qui da vent’anni, e quando pioveva c’era un pantano. Più di una volta per sbaglio qualche macchina si è trovata in seria difficoltà». L’opera è nata gradualmente: «Ho messo col tempo piante da frutto, fiori, alberelli e piante da vaso. Poi ho aggiunto le mie piccole sculture, per adornare un po’ l’ambiente». Nella sua creatività Ollargiu ha scelto tra elementi della natura come coccinelle, o aspetti dell’arte antica sarda, come volti realizzati in quello stile. Ma va anche molto fiero del suo murale. Una visione di un paese di una volta, fatto di casette come quelle di un presepe, acciottolati e portali in legno.

L’amore per l’arte

«Le sculture e la pittura sono una passione che coltivo da sempre», continua Ollargiu, «sono un appassionato anche di storia sarda antica. Ho iniziato da bambino, anche uno zio dipingeva: ho partecipato a vari eventi e mostre in giro per la Sardegna, compresa Sestu, dove ho esposto più volte, in questo caso ho voluto rappresentare usi e costumi nonché lolle e vecchi portali dei sardi del nostro passato».

Ora è in pensione però ha fatto un lavoro completamente diverso: «Sono stato una vita in polizia penitenziaria. E non era sempre facile perché comunque devi trasmettere qualcosa, magari educare, chi incontri in carcere. Non pensavo di farlo, diciamo che è capitato. Ci ho messo tanto impegno ma l’arte era anche un rifugio».

La sua casa è un piccolo museo, pieno di miniature realizzati con vari materiali. Ma una passione non chiede niente in cambio: «Nessuno mi ha chiesto di fare questo lavoro nella strada, né ho preso soldi», conclude. «Ho lavorato da solo giorno per giorno, perché mi piace, e avevo anche paura di prendere una multa perché comunque ho toccato un terreno che non era mio, forse comunale».

Esempi virtuosi

Eppure Ollargiu non è solo. A Sestu negli ultimi anni è nato anche un giardino ben curato in via Mozart, realizzato da un gruppo di cittadini. E in piazza Pietro Meloni c’è un altro murale realizzato dall’artista Giorgio Loi. Dal Comune fanno sapere che il lavoro di questi cittadini è molto apprezzato e che verrà fatto il possibile per regolarizzarlo maggiormente. Un ringraziamento dovuto a chi si impegna, gratis, per rendere bello il proprio quartiere.

