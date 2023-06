Il giardino di via Rossini pronto ad accogliere i bimbi 

Si sono conclusi qualche settimana fa i lavori di riqualificazione urbana di uno degli spazi verdi di via Rossini, nel quartiere Ugolio a Nuoro. Il “giardino” è già attrezzato con scivolo, altalena e tappeto ed è abbellito da diverse piante. La sua consegna è prevista secondo contratto, per il 20 giugno. Gli abitanti del quartiere attendono con ansia l’inaugurazione ed i bambini guardano con smania il cancelletto ancora chiuso, pregustando la gioia di poter giocare in un nuovo spazio. Viste le recenti piogge sono ricresciute erbacce e sterpaglie, saranno da eliminare e poi si potrà consegnare un nuovo mini parco giochi per bambini alla città. (s. d.)

