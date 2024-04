Il giardino delle pietre conquista le scolaresche 

Nei pressi del santuario campestre di San Mauro a Sorgono, non lontano dal centro geografico dell’Isola, cresce e si anima di visitatori il “giardino delle pietre”, un percorso segnato da sassi provenienti da tante parti del mondo che parlano e raccontano attraverso didascalie, storie di luoghi vicini e lontani. Il giardino creato dall’associazione culturale Mandra Olisai sta in questi giorni diventando meta delle scolaresche e dopo le primarie di Sorgono viene visitato da alcune classi della scuola secondaria di Soleminis. Pietre che parlano di storia, di racconti felici e altre volte tristi che servono a tenere viva la memoria, come il sasso proveniente dal campo di concentramento di Auschwitz. Racconti resi possibili anche grazie al lavoro degli alunni della prima classe della secondaria di Sorgono che hanno collaborato nelle ricerche documentali sulle pietre. «Ringraziamo le scuole per aver collaborato a questa iniziativa nata da un idea di Piero Manca, socio della nostra associazione, a cui abbiamo aderito con entusiasmo - dice Tonino Marras presidente di Mandra Olisai -. Le pietre in base alla propria provenienza raccontano il loro sito, la loro nascita, portano significati importanti che vogliamo trasmettere».

RIPRODUZIONE RISERVATA