Il giardino dell’asilo nido resta aperto anche d’estate per le famiglie 

Il giardino dell’asilo nido comunale apre i cancelli alle famiglie durante il mese di agosto. Una novità per il quartiere, annunciata a giugno in occasione della festa di fine anno scolastico, che diventa realtà dalla prossima settimana. Lo spazio verde al civico 81 di via De Cristoforis sarà aperto lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 9 a mezzogiorno, mentre martedì e giovedì sarà accessibile dalle 16 alle 19. A disposizione ci saranno gli operatori del servizio civile universale.

L’iniziativa è organizzata dalle due cooperative che gestiscono l’asilo nido comunale, Cemea e La Clessidra, sposata da subito dall’assessorato alla Pubblica istruzione. E rivolta «a tutte le famiglie che vogliono vivere uno spazio di gioco e socializzazione in autonomia», spiegano gli organizzatori. Il giardino resterà aperto quasi ogni giorno, con turni il mattino e nel pomeriggio: il 12 e il 13 agosto, dalle 9 alle 12, stesso orario anche il 19, 21 e 23, e negli ultimi giorni del mese: il 26, 27 e 28 agosto. Dalle 16 alle 19, invece, il 20 e 22 agosto. Un modo per vivere il piccolo parco della struttura comunale anche dopo la chiusura del nido. E dove in futuro il Comune conta di organizzare anche dei piccoli spettacoli.

