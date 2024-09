Il giardino degli orrori: troppe contraddizioni nel racconto di Chiara 

Parma. Bugie. Tante bugie. Un castello di contraddizioni messo insieme per motivi ancora insondabili, non ultimo quello del timore del giudizio di famiglia, fidanzato e amici. E per alleggerire la propria posizione via via che le evidenze raccolte dagli inquirenti si facevano sempre più forti e le domande più incalzanti.

Chiara Petrolini, 21enne di Parma accusata di omicidio premeditato e soppressione di cadavere dopo il ritrovamento dei corpicini dei suoi due figli neonati nel giardino di casa, giovedì potrà esporre al gip la sua versione dei fatti e contrastare quella della Procura. Ancora non si sa se la ragazza, da venerdì agli arresti domiciliari, risponderà alle domande oppure no. Gli esami del Dna hanno stabilito che i genitori dei due neonati sono Chiara e il suo fidanzato storico, un coetaneo. Nella ricostruzione della Procura saltano all'occhio le inesattezze dette da lei. Il 2 settembre racconta del suo silenzio con tutti sulla gravidanza, di un parto in solitudine, di un bambino nato morto il 7 agosto. Nega di aver provato ad accelerare il parto, nega una gravidanza pregressa.

Il quadro crolla nel successivo interrogatorio, il 10 settembre, dopo il ritrovamento delle ossa di un altro bimbo, partorito a maggio 2023. Dell’altro, di cui Chiara aveva dichiarato che era venuto alla luce già morto, le analisi hanno rilevato che il piccolo aveva respirato, prima di morire dissanguato per un taglio del cordone ombelicale fatto con le forbici di cucina. L'indagata aveva anche affermato che desiderava quel bambino, ma per la Procura soprattutto le sue costanti ricerche online smentiscono queste parole, e anche la dichiarazione di non aver saputo l'epoca gestazionale.

RIPRODUZIONE RISERVATA