Il giardino con aree sport e relax 

Aree giochi, un’area cani, uno spazio per il fitness e altri per il relax: il Comune “apre” il nuovo giardino in via Is Guadazzonis dopo i lavori di riqualificazione che restituiscono alla città un’area verde polifunzionale. «Questo giardino», spiega il sindaco Paolo Truzzu, «incrementa il verde di prossimità, per consentire la fruizione quotidiana dei cittadini, delle famiglie e degli amici a quattro zampe, e costituisce una parte degli interventi “verdi” che l’amministrazione sta realizzando in questi mesi: riqualificazione di 27 aree verdi, 52 giardini scolastici, 9 aree giochi, senza dimenticare il verde stradale». «Questo spazio rappresenta lo standard ottimale della sostenibilità», dice il vicesindaco Giorgio Angius. «L’allestimento verde consiste in esemplari di Palma, Jacaranda e Albizia, ornati da arbusti di macchia mediterranea. Il sistema di irrigazione è dotato di sensori che si regola in base al tasso di umidità del terreno, per evitare sprechi».

