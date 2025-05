Il giardino Aymerich diventa pubblico 

«Un risultato storico per la nostra comunità, inseguito per anni da questa amministrazione comunale». Così il sindaco di Laconi Salvatore Argiolas commenta l’emendamento alla Finanziaria approvato dal Consiglio regionale con cui è stata autorizzata l’agenzia Forestas all’acquisto del giardino Aymerich e del passaggio monumentale “su passaggiu” per 400mila euro. Due luoghi simbolo del centro del Sarcidano di proprietà di una società privata. «Vigileremo affinché l’acquisizione avvenga in tempi rapidi, per arricchire ulteriormente l’offerta turistica del nostro splendido paese - spiega il sindaco - I due luoghi, di straordinaria bellezza e attualmente ben tenuti, diventeranno pubblici. Ci sarebbe piaciuto rilevare il giardino e il passaggio ma il Comune non ha tutte queste risorse per la manutenzione e gestione. Da qui l’idea di proporre l’acquisizione da parte della Regione, con la gestione affidata all’agenzia Forestas». Il giardino Aymerich, un gioiello botanico tra i più importanti della Sardegna, poco distante dal Parco regionale è noto per la presenza di rare essenze orientali. “Su passaggiu” invece è il corridoio coperto che collega il palazzo al giardino. ( s.p. )

