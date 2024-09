Il giallo in un video: «È stata una bomba» 

Un grosso petardo, o forse una bomba carta, sarebbe esplosa nei giorni scorsi nel cortile di un’abitazione tra Sestu e Monastir, mandando in frantumi alcuni vetri e una porta-finestra, ma anche devastando gli arrendi che si trovavano nel giardinetto. Il condizionale è d’obbligo, anche perché al momento non sarebbe stata presentata alcuna denuncia. Ma le immagini della “bomba” sono comparse in un video che da ieri sta circolando su TikTok e su altri sociali e che è diventato virale nel giro di poche ore.

Il video virale

Il filmato inizia con le immagini di un cortile devastato e una voce fuori campo che si rivolge direttamente agli attentatori. «Guardate cosa avete combinato», scandisce il giovane che sarebbe stato la vittima designata del raid, sfidando poi direttamente quelli che reputa essere gli autori dell’intimidazione: «Siete piccolini», aggiunge, «Dovevate suonare il campanello, non lanciare le bombe: se ci fossero stati i miei figli?». Il video documenterebbe quanto accaduto nei giorni scorsi, si pensa tra sabato e lunedì, in un’abitazione che ancora non è stata individuata ma che, stando ad alcune indiscrezioni, potrebbe trovarsi tra Sestu e Monastir. L’ordigno avrebbe provocato anche leggeri danni alle case vicine, ma soprattutto ha fatto esplodere dei vetri a causa della violenta onda d’urto. «E ora» conclude la voce, sempre rivolgendosi ai presunti autori dell’intimidazione, «pagherete con la galera».

Nessuna denuncia

Ma per il momento non sarebbe stata depositata alcuna denuncia, nemmeno contro ignoti né nella caserma dei Carabinieri di Sestu né in quella di Monastir. Il video, però, continua a circolare, rilanciato da numerosi profili social, con varie persone che continuano a rinnovare attestazioni di solidarietà alla presunta vittima dell’attentato. Impossibile al momento stabilire se si sia trattato di un grosso petardo o di un ordigno artigianale (forse una bomba carta), ma nelle prossime ore ci potrebbero essere ulteriori sviluppi. L’unica nota positiva è che nessuno sarebbe rimasto ferito: né le persone che vivono nell’abitazione (frequentata anche da alcuni bambini) né i residenti delle case vicine.

Il mistero

Per ora, dunque, l’episodio resta circondato dal mistero. Di certo c’è che tra Sestu e Monastir in tanti avrebbero riconosciuto i protagonisti e le persone citate nel video, ormai visualizzato da migliaia di utenti. Solo nelle prossime ore sarà possibile capire se l’inquietante espisodio darà vita ad una vera e propria indagine. Per ora resta il giallo.

