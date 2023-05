Il giallo “fantasma” di Azzi brucia ancora 

Un solo punto, tra andata e ritorno (come solo contro Bari e Venezia): il Cagliari trova in semifinale un Parma che ai rossoblù, nella stagione regolare, ha lasciato davvero le briciole.

Grazie Chichizola

Il 3 dicembre, Liverani per la prima volta si affida alla coppia Pavoletti-Lapadula. Ma è il Parma a fare la partita, gestendo il possesso palla, creando diversi pericoli e trovando il vantaggio con Camara a 1' dall'intervallo. Il pari arriva nella ripresa, con un clamoroso scivolone del portiere Chichizola, che lascia a Pavoletti un pallone da mettere in rete a porta vuota.

Rigore decisivo

Lo scorso 22 aprile c'è Ranieri in panca. Il Cagliari colpisce al 33' col solito Lapadula, che aggira Buffon e insacca. I rossoblù potrebbero chiuderla, ma nella ripresa l'episodio-chiave. Il Var richiama l'arbitro Gariglio per un tocco di mano in area di Azzi che nessuno vede. Ammonizione per il rossoblù e rigore realizzato da Vazquez che cambia volto alla gara. Azzi, per evitare il rosso, lascia scappar via Man che infila all'incrocio. Radunovic evita il tris parando un secondo rigore a Mihaila, ma per il Cagliari arriva un ko che risulterà decisivo, visto che proprio questo 2-1 ha regalato al Parma il quarto posto nell'arrivo a pari punti. (al.m.)