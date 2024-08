Il giallo di Sharon, al setaccio il dna dei residenti nella zona 

Bergamo. I carabinieri del Ros analizzano la “copia forense” del cellulare per cercare messaggi che possano indirizzarli verso una pista precisa sull'omicidio di Sharon Verzeni, la donna di 33 anni uccisa con quattro coltellate la notte tra il 29 e il 30 luglio in strada a Terno d'Isola, nel Bergamasco. Ma ad essere analizzato, stavolta dai Ris, è anche il Dna dei residenti nella zona: tracce biologiche recuperate da scarpe e vestiti della vittima sono in possesso del Reparto investigazioni scientifiche dell’Arma, ma non ci sono riscontri nella banca dati. Così si è deciso, per coloro che daranno l’assenso, di raccogliere campioni di Dna di chi abita nella zona dell’omicidio.

Alcune decine di persone sono stati convocate dai carabinieri. Tra queste i soccorritori (per escludere le loro tracce), chi abita nella zona dell’omicidio o era nei dintorni la sera in la donna è stata uccisa, segnalato dalle celle telefoniche.

L'analisi dei profili di Dna ricorda un po' il caso di Yara Gambirasio, la tredicenne rapita e uccisa il 26 novembre 2010 a Brembate Sopra, paese anch'esso della zona dell'Isola bergamasca (così chiamata perché chiusa tra i fiumi Adda e Brembo) e distante circa 7 chilometri da Terno. Per l'omicidio di Yara è stato condannato in via definitiva il muratore Massimo Bossetti, il cui Dna è risultato essere lo stesso trovato sugli indumenti intimi della tredicenne. A lui si arrivò proprio grazie a un'analisi a tappeto dei profili genetici fatta nel territorio. Allora però si trattò di una profilazione a tappeto con oltre 22mila test, mentre in questo è mirata.

Anche l'indagine per la morte di Sharon si sta rivelando complessa, senza finora punti di svolta fondamentali. I carabinieri mantengono il massimo riserbo sul caso: non è chiaro se a uccidere Sharon sia stato uno sconosciuto, tesi avallata dalla vita all'apparenza senza ombre della vittima, oppure qualcuno che la conosceva e voleva colpire proprio lei, come indicherebbe la violenza dei colpi del killer.

