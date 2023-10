Il giallo di Rosa Bechere pesa sul processo del delitto Cozzolino 

È una delle testimoni chiavi del processo per l’omicidio di Tony Cozzolino, ma da quasi un anno è sparita nel nulla e adesso è diventata un problema anche nel dibattimento in Corte d’Assise. Il giallo di Rosa Bechere è entrato nel processo in corso a Sassari. La pensionata olbiese è la moglie di Davide Iannelli, l’uomo accusato di avere ucciso Cozzolino causandogli ustioni mortali. I fatti risalgono al marzo del 2022 e sono avvenuti in via Petta a Olbia. Rosa Bechere è sparita, per la Procura è stato uccisa e quindi il pm ieri ha chiesto di fare entrare nel processo tutti i verbali delle dichiarazioni rese da Rosa Bechere alla Polizia. Il pm vuole entrare nel dibattimento gli atti che in sostanza dimostrano l’odio di Iannelli per Cozzolino, il suo risentimento sfociato (alla fine di una lunga guerra di nervi nel condominio di via Petta) nella brutale aggressione dell’11 marzo 2022.

Ma le difese di Iannelli hanno detto no, per Abele e Cristina Cherchi non esiste nessuna prova certa della morte di Rosa Bechere. È vero che la donna è sparita nel novembre 2022, ma nessuno può dire con certezza che sia stata uccisa, anzi neanche che sia morta. Quindi i difensori di Iannelli sostengono che le dichiarazioni della donna (decisive sulla premeditazione e sul movente) non possono entrare nel processo. Il pm ha affermato che porterà la prova del fatto che Rosa è stata cercata ovunque, ma non del suo decesso. Una situazione che sembra essere a favore delle difese. Ieri sono stati sentiti l’autista del bus che per primo soccorse Cozzolino (il teste ha raccontato delle gravissime ustioni sul corpo della vittima) e il benzinaio della stazione dove Iannelli acquistò il liquido infiammabile usato per uccidere il rivale.

