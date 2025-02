Il giallo di Michael: si fruga nelle chat 

Le chat estrapolate dalla memoria del telefono e gli ultimi contatti con alcune persone, prima della scomparsa. Sono gli elementi sui quali lavora il pm Alessandro Bosco per trovare la chiave del giallo di Michael Frison. Il sostituto della Procura di Tempio coordina le indagini sulla sparizione del ragazzo inglese, avvenuta a Luogosanto agli inizi di luglio dell’anno scorso. In questi mesi non sono state trovate tracce del giovane e le indagini vengono condotte in Italia e in Inghilterra. Il pm titolare del fascicolo coordina l’attività dei militari della Compagnia di Tempio (Nucleo operativo) che si sta sviluppando su due direzioni. È stata fatta la copia forense della memoria dello smartphone del ragazzo e gli investigatori stanno esaminando le conversazioni con alcune persone, avvenute prima dell’arrivo di Michael Frison a Luogosanto. Il giovane, alla fine di giugno del 2024, si trovava a Sassari da un parente e avrebbe dovuto lasciare la Sardegna per rientrare a Londra. Invece cambia programma e si sposta a Luogosanto, dove poi (raggiunta una località in aperta campagna) fa perdere le sue tracce. I messaggi scambiati dopo la partenza da Sassari avrebbero un certo interesse. Altro fronte è quello che vede impegnato il Ris di Cagliari. Il pm attende l’esito degli accertamenti non ripetibili sugli indumenti di Michael.

