Il giallo di Boggio Pappagallo in cucina 

Quartu
Nuovo appuntamento culturale a Quartu Sant’Elena con la rassegna letteraria ViaConvento Primavera 2026, in collaborazione con il Dorian Festival. Questa sera, alle 18, nella Sala dell’Affresco dell’Ex Convento dei Cappuccini, sarà presentato il nuovo libro di Antonio Boggio “Nero Mediterraneo – Un’indagine di Alvise Terranova”, pubblicato da Mondadori. A dialogare con l’autore sarà Federica Abozzi.
Putifigari
Martedì, alle 19, serata dedicata ai saperi e sapori della cucina italiana nel sotto palestra del Comune di Putifigari con la rassegna Llibres Llibres. Protagonista Luca Pappagallo con il suo libro “La magia dei sapori di casa”. A dialogare con l'autore ci sarà lo storico della cucina Giovanni Fancello.
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