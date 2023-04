Il “giallo” di Ancona, in campo con 5 falli 

Una sconfitta beffarda, e per giunta condizionata da una svista degli ufficiali di campo. Il Cus Cagliari torna da Ancona, dove domenica ha perso Gara 1 dei playout salvezza dell’A2 Femminile, con una valigia carica di recriminazioni.

L’episodio che fa infuriare le rossoblù risale al secondo quarto, quando la play dorica Maroglio commette il terzo fallo personale. Gli ufficiali di campo, però, sollevano la paletta con il numero 2. Striulli insorge, ma non riesce a ottenere udienza. La partita va avanti, e Maroglio gioca regolarmente fino al 45’ nonostante avesse teoricamente raggiunto il limite di falli già nell’ultimo periodo.

La spiegazione dell’errore è tanto banale quanto incredibile: «Secondo la nostra ricostruzione», afferma il dirigente Mannoni, «gli ufficiali di campo hanno erroneamente assegnato alla nostra giocatrice in maglia numero 24 (Striulli, ndr ) un fallo commesso dalla 24 avversaria, ovvero Maroglio». Una disattenzione che ha influenzato anche la gara del capitano cussino, costretto a limitarsi in difesa. «Non voglio pensare alla malafede», aggiunge, «ma è inaccettabile che accadano certe cose nel secondo campionato nazionale». Oltre il danno, la beffa: il ricorso è ammissibile solo in caso di errore nel punteggio. Il risultato finale, dunque, è stato omologato.

Al Cus non resta che rifarsi sul campo: mercoledì (16) a Sa Duchessa è in programma il secondo atto.



