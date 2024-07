Il giallo di Alex, spariti due testimoni 

TREVISO. La morte di Alex Marangon, il 25enne barista di Marcon (Venezia), è probabilmente da ricondurre a quanto accaduto in quel chilometro che separa l’abbazia di Vidor dal Piave.

Polmoni asciutti

Lì il giovane è finito già morto: l’autopsia ha escluso che nei polmoni ci fosse acqua. A ucciderlo sono stati i colpi di un corpo contundente, forse un bastone, che hanno sfondato il cranio all’altezza della tempia sinistra, mentre altri hanno sfondato la gabbia toracica. Alex stava seguendo un rito sciamanico nella chiesetta annessa all’abbazia quando, secondo i testimoni sentiti domenica dai carabinieri, dopo qualche attimo di meditazione davanti a un fuoco si è allontanato, eccitato e confuso. Uno stato mentale forse indotto da tisane e decotti preparati nel corso del rito. L’allontanamento ha fatto pensare a una fuga, e questo spiegherebbe il ritardo di almeno tre ore dell’allarme che ha fatto scattare le ricerca all’alba del 30 giugno, fino al ritrovamento del cadavere il 2 luglio in un isolotto sul Piave, quattro chilometri a valle, all’altezza delle grave di Ciano.

I frequentatori dell’area

Mentre si allontanava verso il Piave sarebbe stato seguito da due persone, il medico Johnny Benavides e il suo assistente, entrambi colombiani, che però al momento hanno fatto perdere le loro tracce. La domanda è se abbiano visto qualche cosa o se abbiano commesso qualche gesto volto ad offendere mentre Alex non era cosciente di sé. Ma secondo Andrea Zuin, il musicista che ha organizzato i riti, i due non sono «assassini o criminali» ma persone che «hanno tutti i requisiti» per assistere persone eventualmente alterate sotto il profilo psichico dalle pratiche sciamaniche. Non è da escludere che Alex abbia incrociato persone estranee a quanto accadeva all’abbazia di Vidor: la zona è spesso frequentata da persone che si appartano per consumare alcool e droghe. I legali della famiglia Marangon, Nicodemo Gentile, Piero Coluccio e Stefano Tigani, hanno chiesto «un momento di rispetto e comprensione, sia per la difficolta emotiva che caratterizza questo doloroso momento che per rispetto del segreto istruttorio che caratterizza queste delicatissime fasi di indagine» perché «è il momento di concentrarsi sui preparativi per l’ultimo saluto da dare ad Alex, e se e quando ci sarà necessità di parlare con i media, saranno loro a farsi avanti».

