Il giallo dello yacht, mercoledì l’autopsia 

Trovato senza vita a bordo di uno yacht ormeggiato nella Marina di Portisco, si infittisce il giallo sulla morte di Giovanni Marchionni, ventenne napoletano, deceduto nella notte tra giovedì e venerdì per cause da accertare e in circostanze ancora da chiarire. Il caso è in un'inchiesta della Procura di Tempio, aperta dalla pm, Milena Aucone, ancora senza indagati, che ieri ha affidato l'incarico per l'autopsia al medico legale, Francesco Serra, che effettuerà l'esame mercoledì a Sassari. Secondo i primi rilievi clinici, per la vittima sarebbero state fatali le esalazioni fuoriuscite da un wc chimico o dalle batterie presenti nello scafo che avrebbero saturato la cabina dove dormiva il ragazzo, non lasciandogli scampo.

Le indagini, affidate alla Polizia del commissariato di Olbia, si stanno concentrando sulle motivazioni del soggiorno di Marchionni a bordo dell'imbarcazione (ora sotto sequestro), operaio in un cantiere navale di Licola, in provincia di Napoli, che si era imbarcato sullo yacht arrivato a Olbia per trattenersi qualche settimana con la famiglia dell'armatore. Gli inquirenti stanno cercando di capire se il ventenne fosse ospite dei proprietari della barca, come testimoniato da diverse persone, o se fosse a bordo per altri motivi. Al vaglio, anche, i cellulari delle persone coinvolte, compreso quello di Giovanni Marchionni, che, secondo alcune testimonianze, quella notte era l'unico occupante della barca. Ieri, i familiari della vittima sono arrivati in Sardegna, difesi dagli avvocati Maurizio Capozzo e Gabriele Satta, che hanno già nominato un consulente di parte per l'esame autoptico, il medico legale Antonio Nieddu.

