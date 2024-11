Il giallo della scomparsa del figlio del boss 

Catanzaro. Assume sempre più i contorni del giallo la scomparsa dell'allevatore Antonio Strangio, di 42 anni, di San Luca, di cui non si hanno notizie da una settimana. E si fa sempre più concreta l'ipotesi che i resti umani trovati sul fuoristrada distrutto da un incendio trovato lunedì scorso in una zona di campagna, tra San Luca e Bovalino, di proprietà proprio di Strangio, appartengano a lui.

Per averne certezza occorrerà, comunque, attendere l'esito del Dna, affidato ai carabinieri del Ris di Messina e disposto dalla Procura della Repubblica di Locri, che coordina al momento le indagini condotte dai carabinieri in attesa di un'eventuale trasmissione del fascicolo d'inchiesta alla Dda di Reggio Calabria. I risultati dell'esame, comunque, non si conosceranno prima di alcune settimane. Strangio, sposato e padre di quattro figli, era noto alle forze dell'ordine ma non aveva alcun precedente per fatti di 'ndrangheta. Al contrario del padre, Giuseppe, considerato un importante esponente della criminalità organizzato e che fu coinvolto nell'inchiesta sul sequestro di Cesare Casella, che oggi ha 55 anni. Casella fu rapito a Pavia nel 1988, quando di anni ne aveva 19, e rilasciato il 30 gennaio del 1990 dietro pagamento di un consistente riscatto. Quella degli Strangio, comunque, è una delle famiglie che, sia pure divisa in vari gruppi e sottogruppi, ha fatto la storia della 'ndrangheta a San Luca. È stato significativo, in particolare, il suo ruolo nel campo dei sequestri di persona, un tempo maggiore fonte di finanziamento per le cosche. I numerosi rapimenti, avvenuti nell'arco di alcuni decenni, hanno consentito alle cosche d'incassare somme considerevoli. Col trascorrere degli anni, però, la 'ndrangheta ha spostato la sua attenzione soprattutto sui traffici internazionali di droga e sulle estorsioni, assicurandosi guadagni più facili e sicuri. Anche perché le gestione dei sequestri di persona ha sempre presupposto un'organizzazione, in termini di persone coinvolte e controllo del territorio, particolarmente impegnativa e rischi che in altri settori non ci sono.

