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Olbia.
07 aprile 2026 alle 00:34

Il giallo della moneta in vendita 

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È giallo a Olbia su una serie di operazioni scoperte dai Carabinieri del Nucleo Tpc (Tutela del Patrimonio culturale) e collegate a un presunto traffico internazionale di circa 4mila monete antiche. Nel registro degli indagati della Procura di Tempio ci sarebbero diverse persone che stavano per chiudere la vendita di un tremisse d’oro (moneta coniata a Lucca alla fine dell’ottavo secolo (epoca di Carlo Magno). Il capo dei pm Galluresi, Gregorio Capasso, non ha voluto fornire i dettagli dell’attività in corso, ma è certa l’identificazione della persona che stava consegnando la moneta e dei soggetti che la stavano prendendo in consegna. Stando a indiscrezioni, il filone gallurese dell’inchiesta condotta dal Nucleo Tpc dell’Arma conferma la presenza a Olbia e nel territorio di soggetti che offrono reperti storici e opere d’arte (soprattutto oggetti sacri) come forma di investimento. Si tratta di beni di proprietà dello Stato e quindi la vendita è un reato. L’Ufficio beni culturali della Diocesi di Tempio sta provvedendo alla catalogazione di tutti gli oggetti sacri di valore. Il mercato illegale di preziosi reperti storici riguarda ancge materiale che arriva da altre parti della Sardegna.

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