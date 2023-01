Il giallo della donna scomparsa 

Il 19 novembre Rosa Bechere sta male e viene salvata dai vicini di casa Giorgio Beccu e Maria Giovanna Meloni. La coppia chiama 118 e Vigili del Fuoco che, dopo avere sfondato la porta della casa della pensionata, in via Petta, la trovano nel letto con i sintomi di un’intossicazione da farmaci. Il 25 novembre viene usata la Postepay della Bechere e poi la pensionata sparisce nel nulla. E adesso i due sono nei guai sino al collo. Giorgio Beccu, 49 anni, originario di Berchidda e Maria Giovanna Meloni, 42 anni, olbiese, ora, infatti, sono sotto accusa per omicidio e occultamento di cadavere. Hanno saputo ieri che i loro nomi sono finiti nel registro degli indagati della Procura di Tempio per la sparizione della pensionata olbiese (60 anni), moglie di Davide Iannelli, in carcere dal marzo dell’anno scorso per l’omicidio di Tony Cozzolino. Sotto indagine per omicidio, ma liberi, perché a loro carico non ci sono indizi e prove univoci. Si può parlare di una iscrizione nel registro degli indagati tecnica, almeno per ora, la Procura di Tempio non ha ancora la prova delle modalità e delle ragioni del decesso (ammesso che la pensionata sia morta) di Rosa Bechere. Un giallo che riguarda anche i retroscena legati all’omicidio di Tony Cozzolino, morto per le ustioni provocate da una feroce aggressione di Davide Iannelli.

Le richieste di aiuto

Rosa Bechere, una donna fragile e malata, da mesi chiedeva aiuto alle forze dell’ordine. Dopo l’arresto del compagno si sentiva minacciata e circondata da un ambiente ostile. Vetri spaccati, corrispondenza rubata, minacce continue, ma nessuno ha aiutato la pensionata. Gli unici che stavano vicini a Rosa Bechere, nel condominio di via Petta, dove è maturato anche l’omicidio di Tony Cozzolino, sono stati proprio Giorgio Beccu e Maria Giovanna Meloni. Assistono la donna e la curano, ma secondo gli investigatori le spillano i soldi della pensione Inps e del reddito di cittadinanza e le danno farmaci per ucciderla lentamente. Una tesi che deve essere ancora dimostrata. Il giorno indicato nel capo di imputazione (notificato per rendere possibile la perquisizione delle case degli indagati) per il fatto più grave, una aggressione con rapina della vittima, sono proprio Beccu e la moglie a chiamare i medici e i Vigili del Fuoco. Uno dei nodi della vicenda da sciogliere. Di sicuro la pensionata, che era in cura per problematiche psichiche, nelle sue denunce non ha mai indicato la coppia. Una storia strana, con due presunti assassini che vengono perquisiti a distanza di settimane dal delitto. Ieri i Carabinieri del Ris hanno effettuato accertamenti tecnici nella casa degli indagati in via Pietro Aretino, a Olbia. Domani saranno a Monti per una attività in un’altra casa della coppia, il 23 sarà la volta dell’abitazione della presunta vittima.

«Sono distrutti»

La prossima settimana, Giorgio Beccu e la moglie saranno sentiti dal pm. ll difensore, il penalista Giampaolo Murrighile dice: «I miei assistiti sono distrutti, tramortiti. Non hanno niente a che vedere con la sparizione di Rosa Bechere, che hanno invece aiutato, e sono dipinti come assassini. Dimostreranno la loro innocenza e spiegheranno tutto». Intanto le indagini proseguono oggi con nuove attività a Olbia e Monti.