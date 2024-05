Quinto giorno di ricerche, ieri in Abruzzo, dove si cerca Milena Santirocco, maestra 54enne di ballo e fitness, scomparsa domenica da Lanciano. Dopo aver pranzato con i figli, la donna è uscita in auto per fare una passeggiata e non ha fatto più rientro a casa. L’auto, una Renault Clio, è stata ritrovata, il cellulare no. Il profilo Facebook risulta cancellato.