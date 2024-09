Il giallo del pacco sospetto 

Un pacco, ben sigillato con del nastro adesivo, lasciato nel giardino proprio davanti al palazzo della Regione di viale Trento, a Cagliari. Quando è stato notato da un passante, ieri mattina, è scattato immediato l’allarme bomba: non convinceva il modo in cui era stato chiuso, ermeticamente, e il fatto che fosse posizionato sul prato, accanto al muretto, semi nascosto. Così in pochi istanti sono arrivati gli agenti della squadra volante, che hanno chiuso al traffico la strada, e subito dopo gli artificieri della Polizia. Inevitabile l’apprensione vissuta da chi si trovava all’interno dell’edificio della Regione. Troppo complicato analizzare cosa ci fosse dentro al contenitore di plastica dura, chiuso con del nastro adesivo nero. Da qui la decisione: far brillare il pacco. Il rumore dell’esplosione è stato sentito in tutta la zona.

Falso allarme

L’emergenza in viale Trento è durata poco meno di un’ora. Prima il passante che ha notato il pacco abbandonato, poi la segnalazione al personale della vigilanza del palazzo regionale e l’allarme dato alla Polizia. Visto il punto in cui si stava operando, gli agenti hanno utilizzato tutte le cautele del caso. Ovviamente è stata presa in considerazione anche l’ipotesi che si potesse trattare di un contenitore con dentro qualcosa di pericoloso. La zona è stata transennata: impossibile passare in auto o a piedi. E alla fine è stata presa la decisione di far brillare il pacco. Dentro, come emerso in un secondo momento, tracce di cibo e spezie. Sono iniziate le indagini per cercare di risalire a chi abbia lasciato lì il pacchetto. Per gli investigatori si sarebbe trattato di una dimenticanza. Ma verranno svolti tutti gli accertamenti con la verifica delle immagini del sistema di videosorveglianza.

«Schiena dritta»

Per la presidente della Regione, Alessandra Todde, si è trattato di un’intimidazione. «Il benessere e l'amore per la Sardegna e per il popolo sardo è ciò che mi guida, e che guida il lavoro della giunta. Sono abituata ad avere la schiena dritta. Le minacce e le intimidazioni ci motivano ancora di più a proseguire a testa alta nel lavoro che stiamo facendo e a continuare a realizzare il programma per cui i sardi ci hanno votato ed eletto», le sue parole. Vicinanza alla presidente da parte dei parlamentari sardi del Movimento 5: «Vogliamo esprimere la nostra solidarietà alla presidente Alessandra Todde, destinataria di un pacco sospetto sotto la sede della Regione Sardegna. Un fatto grave».

