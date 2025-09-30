Il giallo del 49enne morto nel canale Arrestato un imprenditore: omicidio 

I sospetti della prima ora con il passare dei giorni sono diventati elementi sempre più concreti nelle mani degli inquirenti. Quei «gravi indizi di colpevolezza» che ieri hanno portato in carcere Battista Manis, di Terralba. L’ipotesi della Procura è che l’imprenditore, titolare di diverse tabaccherie, sia coinvolto nella morte di Claudio Manca, il disoccupato di 49 anni trovato senza vita in un canale lungo la circonvallazione. Oggi dovrebbe svolgersi l’udienza di convalida per il 52enne, intanto le indagini vanno avanti nella massima riservatezza. L’autopsia sul corpo di Manca, prevista ieri, è stata invece rinviata.

L’inchiesta

Da subito quell’incidente era apparso poco chiaro. Manca, di cui i familiari non avevano più notizie da mercoledì sera, era stato visto a mezzogiorno di giovedì in una tabaccheria di Terralba e nel pomeriggio in giro nella zona. Poi il buio fino a quando venerdì scorso un uomo che cercava asparagi non ha intravisto, in mezzo all’acqua melmosa, una bici e accanto un corpo, jeans e maglietta verde. L’assenza di segni evidenti, a parte il trauma sul volto, e la bici con la ruota posteriore danneggiata avevano fatto pensare a un omicidio stradale con omissione di soccorso.

Il mistero

Ma diversi elementi lasciavano aperti mille interrogativi a iniziare dal fatto che Manca pochi giorni prima era stato tirato in ballo da Manis in alcuni video pubblicati sui social all’indomani dell’attentato del 21 settembre. Filmati in cui l’imprenditore mostra la sua villa distrutta dalle fiamme e nomina diverse persone, fra cui Manca. E va oltre sostenendo che il disoccupato (citato con il nomignolo con cui è conosciuto in paese) avesse ricevuto una somma di denaro per compiere l’attentato, commissionato da presunti suoi rivali. Elementi che, ovviamente, non sono sfuggiti agli inquirenti e fra le prime persone sentite come informate sui fatti c’era proprio Battista Manis. Il suo difensore è l’avvocato Ivano Chiesa, legale di vip come Fabrizio Corona.

La svolta

Le indagini, coordinate dal pm Marco De Crescenzo, non si sono mai fermate, sono stati visionati filmati della videosorveglianza e sono state effettuate verifiche sulle auto del 52enne e dei familiari. Proprio le telecamere di un autolavaggio della zona avrebbero dato un deciso input agli inquirenti: nelle immagini registrate nella notte fra giovedì e venerdì si vedrebbe Manis, con indosso un pigiama (qualcosa di simile a un coniglio o un unicorno), intento a lavare la Golf grigia, di proprietà della moglie. L’accelerata alle indagini lunedì sera con il sequestro dell’auto, poco dopo l’imprenditore è stato raggiunto e portato in caserma dove è rimasto fino a ieri mattina in stato di fermo come indiziato di reato. Poi il trasferimento in carcere. Indagini blindatissime, dalla Procura non trapela nulla di ufficiale: l’ipotesi di reato è omicidio, resta da capire cosa sia realmente accaduto. Manis potrebbe aver travolto Manca per dargli una lezione, in una sorta di regolamento di conti (potrebbe trattarsi anche di un omicidio preterintenzionale). Fra le varie ipotesi, circolate in queste ore anche quella secondo cui il disoccupato potrebbe essere stato ucciso altrove e poi gettato nel canale. Risposte importanti arriveranno nei prossimi giorni, a iniziare dall’autopsia. I familiari di Manca sono tutelati dall’avvocato Fabio Costa.

