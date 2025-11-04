Il giallo Bechere: tre anni dopo si ricomincia da capo 

Manca poco al 25 novembre, tre anni fa è stato l’ultimo giorno con notizie certe della pensionata Rosa Bechere. Lei era nella sua casa di via Petta, a Olbia, l’abitazione dove riceveva minacce e inquietanti segnali di risentimento, da allora non è stata più vista. Sono passati 36 mesi e una inchiesta approdata al nulla, ora si riparla del caso. Ieri la giudice delle indagini preliminari di Tempio, Federica Di Stefano, ha confermato che la Procura generale si sta occupando della vicenda. La gip deve decidere sull’opposizione alla archiviazione del fascicolo aperto a carico di Maria Giovanna Meloni e Giorgio Beccu, indagati per la sparizione di Rosa (omicidio volontario e occultamento di cadavere). La giudice ha comunicato che il procedimento è sospeso, in attesa di conoscere le decisioni della procuratrice generale Maria Gabriella Pintus.

Per fare il punto bisogna ritornare all’autunno del 2024. La Procura di Tempio, dopo mesi di sopralluoghi, perquisizioni e test del Dna, dice che a carico di Meloni e Beccu non ci sono prove. Le stesse conclusioni contenute in un provvedimento del Tribunale che respingeva le richieste di arresto della coppia. Maria Giovanna Meloni e Giorgio Beccu sono stati sempre amici della pensionata, ma secondo i pm l’avrebbero derubata (il processo per le razzie di soldi e beni è in corso), nessuna prova invece per il presunto avvelenamento della donna e la sua eliminazione. Gli avvocati Edoardo Mette, Fabiano Baldinu, Cristina e Abele Cherchi, legali della famiglia Bechere, insistono per nuove indagini o quantomeno per il rigetto della archiviazione. Dice Cristina Cherchi: «Il marito di Rosa, Davide Iannelli, è stato il primo a chiedere una inchiesta, a segnalare le minacce. Non sa ancora che cosa è successo alla compagna». Maria Giovanna Meloni e Giorgio Beccu, difesi dai penalisti Angelo Merlini e Giampaolo Murrighile, si considerano vittime di un calvario giudiziario che non sembra avere fine.

